Батька Меган Маркл затримали у США через звинувачення у зберіганні дитячих матеріалів: фото
Федеральні агенти затримали 82-річного Томаса Маркла у Флориді 6 листопада. Батькові Меган Маркл висунули звинувачення у зберіганні матеріалів із зображеннями насильства над дітьми. Раніше він заперечував будь-які правопорушення.
Про затримання повідомила федеральна прокуратура Центрального округу Каліфорнії. Перша поява Маркла перед судом у Тампі була запланована на 6 листопада.
За інформацією The Sun, агенти прибули до закладу догляду у Флориді, де перебував Томас Маркл. На оприлюднених виданням кадрах його вивозять у кріслі колісному з кайданками на руках. На місце також приїхала швидка допомога.
Американська справа стосується, зокрема, двох складських приміщень поблизу Лос-Анджелеса, які, за даними прокуратури, Маркл орендував із 2008 року. Агенти ФБР обшукали їх на підставі судових ордерів.
Як пише The Sun із посиланням на матеріали справи, під час обшуків вилучили приблизно 78 предметів, серед яких були слайди, негативи та книги з імовірними матеріалами насильства над дітьми. За версією слідства, частина фотографій може зображувати самого Маркла поруч із неповнолітніми дівчатами. Ці твердження є звинуваченнями, а не встановленими судом фактами.
У разі доведення вини йому загрожує до 20 років федеральної в’язниці, повідомляє видання.
Розслідуванню передували заяви Томаса Маркла-молодшого. Він розповів, що знайшов підозрілі фотографії та відео серед речей батька в його колишньому помешканні на Філіппінах. За словами чоловіка, матеріали лежали разом із сімейними знімками. Про знахідку він повідомив місцеву поліцію та ФБР.
Томас Маркл-старший раніше відкинув звинувачення. Його заперечення прозвучали ще до нинішнього затримання.
Меган Маркл також раніше відреагувала на повідомлення про батька. Вона заявила, що глибоко засмучена, а її думки – з дітьми, яким могли завдати шкоди. Герцогиня пояснила, чому припинила спілкування з ним і не дозволяла контактувати з Арчі та Лілібет.
Сподіваюся, тепер багатьом стане зрозуміло, що, незважаючи на перекручування інформації в деяких ЗМІ протягом багатьох років, мій вибір дистанціюватися від батька та не дозволяти йому контактувати з нашими дітьми був з однієї причини, – щоб захистити їх,
– наголошувала Меган.