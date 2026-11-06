Батька Меган Маркл затримали у США через звинувачення у зберіганні дитячих матеріалів: фото

Федеральні агенти затримали 82-річного Томаса Маркла у Флориді 6 листопада. Батькові Меган Маркл висунули звинувачення у зберіганні матеріалів із зображеннями насильства над дітьми. Раніше він заперечував будь-які правопорушення.

Про затримання повідомила федеральна прокуратура Центрального округу Каліфорнії. Перша поява Маркла перед судом у Тампі була запланована на 6 листопада.

За інформацією The Sun, агенти прибули до закладу догляду у Флориді, де перебував Томас Маркл. На оприлюднених виданням кадрах його вивозять у кріслі колісному з кайданками на руках. На місце також приїхала швидка допомога.

Американська справа стосується, зокрема, двох складських приміщень поблизу Лос-Анджелеса, які, за даними прокуратури, Маркл орендував із 2008 року. Агенти ФБР обшукали їх на підставі судових ордерів.

Томас Маркл / фото Jeff Rayner/Coleman-Rayner

Як пише The Sun із посиланням на матеріали справи, під час обшуків вилучили приблизно 78 предметів, серед яких були слайди, негативи та книги з імовірними матеріалами насильства над дітьми. За версією слідства, частина фотографій може зображувати самого Маркла поруч із неповнолітніми дівчатами. Ці твердження є звинуваченнями, а не встановленими судом фактами.

У разі доведення вини йому загрожує до 20 років федеральної в’язниці, повідомляє видання.

Розслідуванню передували заяви Томаса Маркла-молодшого. Він розповів, що знайшов підозрілі фотографії та відео серед речей батька в його колишньому помешканні на Філіппінах. За словами чоловіка, матеріали лежали разом із сімейними знімками. Про знахідку він повідомив місцеву поліцію та ФБР.

Томас Маркл / фото Jeff Rayner/Coleman-Rayner

Томас Маркл-старший раніше відкинув звинувачення. Його заперечення прозвучали ще до нинішнього затримання.

Меган Маркл також раніше відреагувала на повідомлення про батька. Вона заявила, що глибоко засмучена, а її думки – з дітьми, яким могли завдати шкоди. Герцогиня пояснила, чому припинила спілкування з ним і не дозволяла контактувати з Арчі та Лілібет.

Сподіваюся, тепер багатьом стане зрозуміло, що, незважаючи на перекручування інформації в деяких ЗМІ протягом багатьох років, мій вибір дистанціюватися від батька та не дозволяти йому контактувати з нашими дітьми був з однієї причини, – щоб захистити їх,

– наголошувала Меган.



