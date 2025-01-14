Тоня Матвієнко показала, як проводить час з 8-річною донькою в Дубаї
Співачка Тоня Матвієнко слідом за іншими зірками вирушила на зимовий відпочинок. Артистка відправилась в Дубаї з донькою Ніною від Арсена Мірзояна.
Дружина Арсена Мірзояна влаштувала відпустку собі та доньці. Кадрами зі свого відпочинку Тоня Матвієнко ділиться на особистій сторінці, передає 24 Канал.
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Зараз Тоня Матвієнко перебуває в Дубаї. На відпочинок артистка взяла з собою 8-річну доньку Ніну. Вони проводять час на узбережжі Індійського океану чи відвідують різноманітні заклади.
Зокрема, Тоня з донькою завітали у місцевий парк розваг. Там вони спостерігали за різними тваринами та побували в океанаріумі.
Тоня Матвієнко з донькою на відпочинку / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко
Тоня Матвієнко з донькою на відпочинку: відео
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