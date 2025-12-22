"Фейсбук для зумерів": як тредс став головною соцмережею та джерелом скандалів в Україні у 2025

Скандали в українському шоубізнесі – далеко не новинка. Як і в минулі роки, 2025 не пройшов без ситуацій, які бурхливо обговорювалися у соціальних мережах. Але цьогоріч чимало скандалів розпочиналися з Threads – нової соцмережі, що поступово стає щоразу популярнішою в Україні.

Соціальна мережа Threads (тредс) – це немов аналог Twitter від компанії Meta, адже тут так само акцент на текстових повідомленнях і публікаціях. Акаунт у Threads підв'язаний до сторінки в інстаграмі, що доволі зручно. Якщо в Instagram люди зазвичай показують себе з найкращого боку, викладають найкращі моменти, то в тредсі здебільшого жарти, короткі розповіді про кумедні ситуації, меми, прохання про поради й багато іншого, пише 24 Канал.

Коротко про тредс у 2025

У тредс почали реєструватися ще у 2023, але лише цього року ця соцмережа по-справжньому "розкрутилась" в Україні. Тут запускають челенджі, взаємодіють та обговорюють актуальні теми.

Це платформа для всіх – і для брендів, які хочуть продати свій продукт, і для експертів. Місце знайдеться і для особистих блогів, де захочеться просто ділитися думками чи подискутувати на будь-яку тему.

Бренди й справді використовують тредс на всі 100 відсотків: Нова Пошта, Укрпошта, Укрзалізниця, Уклон та інші жартують чи розповідають зворушливі історії (до того ж така доступність дозволяє користувачам скаржитись на те, що їх не влаштовує, просто у соцмережі).

Бренди у тредсі / Скриншоти з соцмережі

Чимало зірок теж не оминають тредс – Григорій Решетник нагадує кожному про новий випуск "Холостяка", Володимир Дантес жартує на актуальні теми, а Олександр Педан пригадує історії з часів "Підйому".

Українські зірки у тредсі / Скриншоти з соцмережі

Письменник Ілларіон Павлюк перетворив свою сторінку у тредс на промо нової книжки "Книга Еміля". Він відгукувався на перші відгуки й відповідав навіть тим, хто писав просто заради цікавості – чи відпише їм у коментарях улюблений письменник.

Що кажуть зірки? Ексклюзивний коментар Олександра Педана та Вадима Олійника

Олександр Педан – один з активних користувачів тредсу. У коментарі 24 Каналу ведучий поділився, що йому сподобалось у цій соцмережі і чому, на його думку, тредс став таким популярним серед українців.

Українці – це зараз еталон демократії у світі, еталон свободи слова. Тредс зайшов тільки тому, що ти маєш можливість говорити все, що хочеш, кому хочеш. Ми, українці, це любимо. Тут немає розділення: зірки, не зірки, – всі рівні. Тому класно, що є можливість висловлювати свою думку на всі 100%,

– поділився шоумен.

Олександр Педан зізнався, що найбільше за час користування тредсом йому сподобалось те, як підтримують українські бізнеси та компанії під час вимкнень світла та проблем з електроенергією. Наприклад, після обстрілів користувачі тегають ДТЕК та дякують працівникам за світло.

Ведучий додав, що його аудиторія в інстаграмі та тредсі максимально різна. Цікаво те, що ті, хто більше сидять у цій соцмережі, люблять не лише скролити, але й читати.

Це дуже круто! Вона з почуттям гумору, місцями вибаглива, але дуже цікава. Пряма як двері, пише та говорить, що хоче, місцями агресивна, але це все одно – моя аудиторія. Мені подобається кожен і кожна, хто там є. Просто треба зрозуміти правила Threads: там більше підколів, а люди, які не розуміють, думають, що вона токсична. А насправді, я думаю, вона просто більш стьобна,

– зазначив Олександр Педан.

Вадим Олійник своєю чергою зауважив, що користувачі тредсу – справжні. Йому подобається те, що й медійні особистості залишаються самими собою та діляться чесними думками й емоціями.

Тредс нагадує великий гуртожиток, де є різні кімнати з абсолютно різними людьми. Усі виходять "на курилку", без зайвої культури – все максимально чесно, з емоціями, з матами, з усіма справжніми реакціями. І саме ця відкритість і щирість робить платформу цікавою, – вважає співак.

На думку Вадима Олійника, тредс – це соцмережа, де треба вміти вести діалог, бути цікавим. Артист упевнений, що в тредс є шанси розвиватися й стати справжньою соціальною платформою.

"На мою думку, головне — це "трушність". Коли я щось постив, іноді просто вирувала хвиля емоцій – не хейту, а справжніх реакцій людей. Вони бувають різні: хтось сьогодні в гарному настрої, хтось поганому, і ти відчуваєш це у їхніх коментарях. Це дуже цікаво і живо, – поділився Вадим Олійник.

Ось що ще казали зірки про тредс:

"Тредс – це мікроспільнота, де реально можна знайти, що хочеш і де я можу реалізувати якісь свої внутрішні потреби підтримки", – ділилась своїми думками у мережі alyona alyona .

"Тредс – це фейсбук для зумерів. І скажіть, що я не права", – вважає Jerry Heil .

"Заходжу не дуже часто. Поки подобається, більше повітря, ніж у твітері. Головне, щоб потім тут не стало так само фальшиво, як і в інстаграмі згодом", – казав Андрій Бєдняков.

Та попри все це, тредс став не тільки джерелом для жартів, але й багатьох скандалів. Саме тут починалися або продовжувалися різні конфлікти, суперечки, дискусії та реакції на якісь вчинки знаменитостей чи медійних осіб. Далі читайте про це детальніше.

Конфлікт між Мандзюк та Алхім

Скандал навколо Оленою Мандзюк та Анною Алхім був одним з найдовших і найгучніших у цьому році. Все розпочалось ще в інстаграмі, де обоє блогерок грубо висловлювалися одна про одну. Причиною конфлікту стало відео, де Анна закотила очі на прохання заспівати українську пісню.

Спершу здавалося, що мовний скандал триватиме недовго. Однак цього разу до обговорень почали долучатися інші блогери, інфлюенсери та ветерани війни: хтось закликав відкрити проти Алхім кримінальну справу, хтось заступався, інші публікували лаконічні фрази про засудження цькування обох.

Навіть після особистої зустрічі Мандзюк та Алхім і так званих "перемовин" на подкасті у Раміни Есхакзай, скандал не стихав. Проти Анни Алхім відкрили три кримінальних провадження, згодом вона виїхала за кордон. Але обговорення іноді й досі тривають, адже Алхім не припиняє провокувати українців, а Олена доволі активно відповідає на коментарі у тредсі.

Що думають про скандал у тредсі / Скриншоти з соцмережі

Інтерв'ю Розового і Мерзлікіної

Якби цьогоріч вручали премію за найскандальніше розлучення – воно б одноголосно дісталось саме цій парі.

Хоч у травні колишня пара запевнила, що не даватиме жодних коментарів з приводу розлучення, Віктор Розовий першим не стримав цю обіцянку й дав відверте інтерв'ю про їхні стосунки, відсутність справжніх почуттів з його боку, зради та подробиці щодо інтимного життя.

Сумнозвісний уривок з "вареником" обговорювали у тредс чи не найбільше – для когось це стало приводом для жартів, а інші обговорювали доречність взагалі викладати подібне інтерв'ю в інформаційний простір. До теми розлучення у мережі повернулися знову, коли вже Ольга розповіла свою версію Маші Єфросиніній.

Скандали навколо MELOVIN

MELOVIN став чи не найобговорюванішою особистістю у листопаді 2025 року. Заручини з військовим на Майдані, зняття кандидатури з Нацвідбору – артиста довго обговорювали у тредсі.

Не всім здалось прийнятним освідчуватися у коханні на майдані Незалежності, де є прапорці та фото полеглих Героїв. А щодо Нацвідбору, то MELOVIN запустив у мережі справжній челендж із "дзвінком Джамали". Якщо вам також не зателефонувала Джамала 19 листопада, не хвилюйтесь – ви точно не одні.

Як MELOVIN запустив челендж у тредсі / Скриншоти з соцмережі

Оля Полякова та Євробачення

З 2019 року, після гучного скандалу з MARUV, на українському Нацвідборі існує правило - представником країни на Євробаченні не може бути людина, яка виступала з концертами в Росії від початку російсько-української війни.

Цьогоріч Оля Полякова заявила, що подає заявку на Нацвідбір і просить Суспільне переглянути правила, які, на її думку, застаріли. Співачці відмовили, однак скандал все ще триває. Адже продюсер артистки, Михайло Ясинський, досі критикує мовника та прагне створити альтернативну версію правил.

Команда Полякової навіть подала скаргу в EBU, однак припускаємо, що вона залишиться без відповіді. Мовник кожної країни самостійно відповідає за відбір – це вказано в офіційних правилах Євробачення. Важко сказати, чи підтримали Олю Полякову в її рішенні.

"Зашквари" українських брендів

Українські бренди цього року частенько потрапляли у скандали. То "промахнулися" з контекстом, то вибрали не ту людину для колаборації. Користувачі тредсу чи не найпершими помічали ці проступки й ділилися думками у соцмережі, закликаючи до обговорення й інших.

Бренд COOSH прорекламував кремове (кольору butter yellow) взуття на круасанах, забувши про історичну травму українців та ставлення суспільства до хліба. До того ж мова йде не тільки про Голодомор. Під час повномасштабного вторгнення російські окупанти морять голодом військовополонених, в окупації в Маріуполі люди ділили останні харчі. Бренд попросив за цю рекламу вибачення.

BEVZA до свят представив набір ялинкових прикрас "П'ять колосків". Це співзвучно з назвою закону, що прийняли у 1932 році, який призвів до Голодомору. Бренду нагадали, що колосок – це не естетика, а важливий символ, пам'ять про голод і смерті. Прикраси зняли з продажу.

Бренд BAZHANE неприємно здивував користувачів співпрацею з блогеркою Євою Коршик, яка стала обличчям нової колекції. Попри те, що Коршик допомагає ЗСУ, вона потрапляла у низку скандалів через архівне фото зі світшотом з написом "Я русский" та російську мову й проросійські наративи у відео вже під час повномасштабної війни. Вибачення Єви не врятували ситуацію, тому BAZHANE зняв колекцію з продажу, а кошти зі співпраці (420 тисяч гривень) вона перерахувала на потреби 125 окремої важкомеханізованої бригади.

Припускаємо, що у 2025 році тредс став не просто альтернативою іншим соцмережам, а повноцінною платформою зі своєю особливою екосистемою. Тут знайдеться місце жартам, обговоренням, порадам, і, як бачимо, навіть гучним скандалам. Залишається лише спостерігати: чи вдасться тредсу зберегти цю живу дискусію й не перетворитися на чергову токсичну стрічку з постійним інформаційним шумом.