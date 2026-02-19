Присвячена Україні: гурт U2 випустив спільну пісню з АНТИТІЛАМИ та Едом Шираном

Легендарні музиканти U2 та Ед Ширан презентували спільну роботу з українським гуртом АНТИТІЛА. Пісня Yours Eternally присвячена Україні та розповідає про незламність захисників.

У треку Yours Eternally до вокалу Bono та The Edge приєднався Ед Ширан, а також Тарас Тополя. Композицію та відео на неї опублікували на ютуб-каналах артистів.

Музиканти з гурту U2 познайомилися з колективом АНТИТІЛА навесні 2022 року. З того часу їх поєднала дружба, яка пов'язує їх дотепер.

Тарас Тополя надихнув Bono та The Edge на створення композиції Yours Eternally. Нею музиканти намагалися передати незламність українців, їхнє почуття гумору та дух і силу волі.

Текст пісні – це немов лист від військового з передової, який звертається до близьких і просить продовжувати жити та мріяти. У приспіві лунає українське слово "воля".

Одного разу Bono запитав мене: яким одним словом можна виразити український характер? Я відповів не задумуючись – "воля". Пройшов певний час, і він прислав мені демо Yours Eternally зі словами – я відчуваю, що це, як ніколи, потрібно всім нам сьогодні,

– розповів Тополя.

Lyric-відео є гармонійним доповненням пісні. У ньому з'являються музиканти з гурту АНТИТІЛА, українські захисники, цивільні, майорить синьо-жовтий прапор.

U2 – Yours Eternally ft. Ed Sheeran and Taras Topolia: дивіться відео онлайн

Зазначимо, 18 лютого гурт U2 вперше за 9 років випустив новий матеріал – це мініальбом Days of Ash. У ньому музиканти реагують на повномасштабні війни, вбивства цивільних протестувальників та мітинги в Ірані, пише The Guardian.

Як гурт U2 підтримує Україну?