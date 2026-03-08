Під час концерту в Києві: учасник гурту NAZVA зворушливо освідчився своїй дівчині

Учасник гурту NAZVA Ярослав Яровенко освідчився своїй дівчині просто під час концерту у столиці.

На події побували журналісти 24 Каналу, яким вдалося зняти ексклюзивні кадри зворушливого моменту.

Яровенко зробив пропозицію коханій Олександрі під час виступу 7 березня в клубі Origin Stage.

Ти дуже важлива для мене людина. Одна з найважливіших, напевно, у цьому світі, яка мене підтримує, допомагає жити, виживати, працювати й творити. Сашо, я прошу в тебе руки і серця,

– зворушливо промовив артист.

Дівчина відповіла Ярославу омріяним "так".

Що відомо про гурт NAZVA?