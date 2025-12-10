Учасникам ансамблю "Гуцулія" погрожував батько одного з нападників
- На учасників ансамблю "Гуцулія" вночі 8 грудня напали на заправці у Шептицькому, після чого артистам почали надходити погрози від батька одного з нападників.
- Поліція повідомила про підозру трьом молодикам у хуліганстві, а батьку четвертого, який переховується, також вручили підозру.
На Львівщині вночі 8 грудня напали на учасників ансамблю "Гуцулія". Після того як ситуація набула розголосу, артистам почали надходити погрози.
Адміністраторка групи Національного ансамблю пісні і танцю "Гуцулія" Лілія Дземан підтвердила, що артистам погрожували. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
До слова Вночі на Львівщині побили артистів ансамблю "Гуцулія": у МВС розкрили деталі слідства
Коли ми були в поліції, то біля буса стояв наш водій та артист. Тоді йшов батько одного з цих дітей і їм погрожував,
– сказала адміністраторка.
Лілія Дземан розповіла, що коли автобус ансамблю зупинився на заправці у Шептицькому, група молодих людей стояли неподалік, а на столику були пляшки. Але це спочатку не насторожило.
"Ми вийшли з водієм із машини, тоді від тієї групи відкололись троє молодиків і залетіли до нас в автобус із криками: "Везіть нас на Польщу!». У мене на першому сидінні, де вони сіли, були документи, які стосуються нашої гастрольної поїздки, то ми з водієм підбігли та почали просити їх вийти", – пригадала Лілія Дземан.
Коли хлопці вийшли з автобуса, то напали на водія. Інших людей на автозаправці не було – інцидент трапився близько третьої ночі.
Тоді підбігали троє-четверо, збивали людину з ніг і били. Ми навіть оговтатись не могли, бо ніколи не думали, що таке може бути,
– поділилась адміністраторка.
Лілія Дземан припустила, що на місці артистів міг опинитися будь-хто. На її думку, нападники шукали собі "жертв". Адміністраторка додала, що їх уже знає поліція. Це також підтвердили на порталі Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Що відомо про інцидент?
- 8 грудня художній керівник ансамблю "Гуцулія" Василь Шеремета повідомив, що на артистів напали на заправці у місті Шептицький. Шестеро агресивних молодиків та троє дівчат "увірвалися в автобус", провокували конфлікт, а потім застосували фізичне насильство.
- Команда звернулась до поліції. Але у Шеремети є питання до правоохоронців, що приїхали на виклик: вони начебто спокійно спілкувалися з нападниками й не затримали їх. Саме тому керівник ансамблю вирішив надати розголос.
- У МВС згодом прокоментували, що розслідування триває. Трьом з молодиків повідомили про підозру в хуліганстві, четвертий переховується. Підозру вручили його батьку.