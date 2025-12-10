Адміністраторка групи Національного ансамблю пісні і танцю "Гуцулія" Лілія Дземан підтвердила, що артистам погрожували. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

До слова Вночі на Львівщині побили артистів ансамблю "Гуцулія": у МВС розкрили деталі слідства

Коли ми були в поліції, то біля буса стояв наш водій та артист. Тоді йшов батько одного з цих дітей і їм погрожував,

– сказала адміністраторка.

Лілія Дземан розповіла, що коли автобус ансамблю зупинився на заправці у Шептицькому, група молодих людей стояли неподалік, а на столику були пляшки. Але це спочатку не насторожило.

"Ми вийшли з водієм із машини, тоді від тієї групи відкололись троє молодиків і залетіли до нас в автобус із криками: "Везіть нас на Польщу!». У мене на першому сидінні, де вони сіли, були документи, які стосуються нашої гастрольної поїздки, то ми з водієм підбігли та почали просити їх вийти", – пригадала Лілія Дземан.

Коли хлопці вийшли з автобуса, то напали на водія. Інших людей на автозаправці не було – інцидент трапився близько третьої ночі.

Тоді підбігали троє-четверо, збивали людину з ніг і били. Ми навіть оговтатись не могли, бо ніколи не думали, що таке може бути,

– поділилась адміністраторка.

Лілія Дземан припустила, що на місці артистів міг опинитися будь-хто. На її думку, нападники шукали собі "жертв". Адміністраторка додала, що їх уже знає поліція. Це також підтвердили на порталі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Що відомо про інцидент?