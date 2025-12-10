Администратор группы Национального ансамбля песни и танца "Гуцулия" Лилия Дземан подтвердила, что артистам угрожали. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

К слову Ночью на Львовщине избили артистов ансамбля "Гуцулия": в МВД раскрыли детали следствия

Когда мы были в полиции, то возле буса стоял наш водитель и артист. Тогда шел отец одного из этих детей и им угрожал,

– сказала администраторка.

Лилия Дземан рассказала, что когда автобус ансамбля остановился на заправке в Шептицком, группа молодых людей стояли неподалеку, а на столике были бутылки. Но это сначала не насторожило.

"Мы вышли с водителем из машины, тогда от той группы откололись трое молодых людей и залетели к нам в автобус с криками: "Везите нас на Польшу!". У меня на первом сиденье, где они сели, были документы, касающиеся нашей гастрольной поездки, то мы с водителем подбежали и начали просить их выйти", – вспомнила Лилия Дземан.

Когда ребята вышли из автобуса, то напали на водителя. Других людей на автозаправке не было – инцидент случился около трех часов ночи.

Тогда подбегали трое-четверо, сбивали человека с ног и били. Мы даже прийти в себя не могли, потому что никогда не думали, что такое может быть,

– поделилась администраторка.

Лилия Дземан предположила, что на месте артистов мог оказаться любой. По ее мнению, нападающие искали себе "жертв". Администратор добавила, что их уже знает полиция. Это также подтвердили на портале Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Что известно об инциденте?