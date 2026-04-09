Улюблене шоу мільйонів: "Україна має талант" повертається на екрани

На українські екрани повертається легендарне шоу "Україна має талант". Новий сезон вийде на СТБ та буде присвячений 35-річчю незалежності України.

Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці проєкту.

Проєкт є українською адаптацією всесвітньо відомого формату Got Talent і традиційно об’єднує учасників із найрізноманітнішими здібностями. На сцені виступають співаки, музиканти, танцівники, акробати, гумористи та артисти інших жанрів, демонструючи унікальні таланти.

Вперше Україна має талант вийшло в ефір у 2009 році. Відтоді було створено десять сезонів, і тепер шоу знову повертається, щоб відкрити нові імена та вразити глядачів.

