Вони були ведучими та суддями в українських шоу, але виявились зрадниками

Українці уже знають зрадників серед відомих зірок в обличчя. Їхні імена часто згадуються у новинах такого характеру, адже війна – це час, коли пишеться історія, а кожен антигерой має отримати по заслугах.

Та найдивніше завжди те, що ці люди були зірками українського телебачення, вони багато років жили в Україні, мають тут родичів, однак країна-агресорка чомусь їх привабила більше. Тому 24 Канал вчергове нагадає деякі прізвища, які у наших спогадах назавжди залишаться зрадниками.

Ані Лорак

Співачка-зрадниця не тільки працювала в українському шоубізі, а й активно розважала росіян. У 2014 році вона сиділа в тренерському кріслі проєкту "Голос країни", але жодним чином не засудила російську агресію, яка в той час відкрито зазіхнула на наші землі.

Після 2014 року Лорак перебралась до країни-агресорки, а до України приїжджала з концертами. Паралельно активісти зривали виступи Лорак в українських містах, адже вона підтримала путінський режим і безсоромно приїжджала сюди заробляти гроші.

У жовтні 2022 року РНБО ввела санкції проти українських артисток-зрадниць, серед яких фігурувало ім'я Ані Лорак. Варто відзначити, що співачка проігнорувала повномасштабну війну, яку розпочала Росія, а час від часу цинічно згадує про мир.

В інтерв'ю пропагандистському каналу НТВ російська зірка підтвердила, що фінансує викрадення українських дітей. Співачка розповіла, що спрямує частину своїх доходів від виступу в Москві в організацію, яка займається опікою "сиріт-біженців" із Запорізької області та Донбасу.

У червні 2025 року стало відомо, що Ані Лорак отримала російський паспорт.

Також нагадаємо, що Лорак є кумою української спортсменки Лілії Подкопаєвої. Ба більше, жінки тривалий час були найкращими подругами. За словами гімнастки, сьогодні вони не спілкуються, адже співачка обрала сторону країни-агресорки.

Ані Лорак / Фото з соцмереж

Нещодавно зрадниця дала інтерв'ю, де інтерв'юерка припустила, що Лорак було складно працювати в Україні, тому що їй "перекривали дорогу". За словами росіянки, до цього могла бути причетна Тіна Кароль: нібито вона вважала колегу своєю прямою конкуренткою і не давала виступати.

Тіна Кароль відреагувала на слова зрадниці під час концерту в Одесі.

Дуже легко правою рукою брати російські рублі, а лівою витирати сльози, що не пускають в країну,

– сказала артистка і показала середній палець.

Тетяна Денисова

Денисова у 2009 році стала суддею популярного шоу "Танцюють всі". Хореографиня була у суддівському кріслі з 2 по 9 сезони. Тоді ж переїхала до Росії, де стала однією з членів у журі у проєкті "Танцы".

Свого часу вона вийшла заміж за співака Олександра Кривошапка. Артист розповів про лицемірну позицію зрадниці. За його словами, хореографка у 2010-х постійно критикувала Росію і заявляла, що не хоче там жити.

Скажу так, що Таня завжди мені казала, цитую: "Москва – місто наркоманів, повій і, м'яко кажучи, представників ЛГБТ-спільноти". Мені дуже прикро, що людина, яка позиціює себе сильною та мудрою, змушена жити в такому суспільстві. Ще й добровільно,

– жартував Кривошапко.

Тетяна Денисова / Фото з соцмереж

Колишній чоловік Денисової розповів у 2022 році, що ще у листопаді 2021 року вона відмовилась від українського громадянства, а натомість отримала російське.

Ще в листопаді 2021 року вона написала мені після того, як ми не спілкувались років шість, сім. Вона звернулася до мене, їй потрібно було свідоцтво про розлучення. Я одразу їй надіслав, ми дуже тепло поспілкувалися. І тоді вона озвучила причину, навіщо їй було потрібне свідоцтво про розірвання шлюбу. На той час, у грудні, вона отримувала російське громадянство,

– сказав Кривошапко в інтерв'ю Rostyslove Production.

Коли розпочалась повномасштабна війна, то Денисова перебувала у Києві, бо була учасницею шоу "Танці. World of Dance" каналу СТБ, де мала сидіти в суддівському кріслі разом із Женею Котом і Максом Чмерковським. За словами Кота, за день до початку війни вони говорили й Денисова розповідала, настільки вона щаслива знову бути вдома.

Тоді хореографиня втекла за кордон, хоча у мережі писали, що вона в Росії. Однак зрадниця все ж з'явилась у російському проєкті "Новые танцы", що виходить на каналі ТНТ.

Тетяна Денисова у проєкті ТНТ / Фото з відкритих джерел

Ймовірно, сьогодні вона перебуває в Німеччині.

Йолка

Співачка, яка народилась в Ужгороді, 2 роки була суддею проєкту "Х-Фактор". Напередодні повномасштабної війни вона навіть була з концертом в Україні, а вже у квітні 2022 року виступала у Сочі.

Коли Росія у 2014 році окупувала Крим і напала на Донбас, співачка перестала говорити про Україну, а інтерв'юерів просила не ставити їй питання про війну. А під час повномасштабної війни вона обрала позицію мовчанки, однак цим підтримала політику Кремля.

Нещодавно стало відомо, що Йолка отримала російське громадянство.

Йолка / Фото з інстаграму

Андрій Доманський

Чоловік був обличчям багатьох українських проєктів: "Інтуїція", "Хто проти блондинок?", "Фабрика зірок", "Голос країни" та інші.

Коли перейшов на телеканал "Інтер", то саме там заробив собі негативну репутацію. У 2018 році Доманський був ведучим концерту, присвяченого Дню перемоги, 9 травня. Програму побудували за "методичками росіян", використовуючи кліше та проросійські мотиви.

Сам ведучий оскандалився фразою щодо "фашистських злочинців".

Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників,

– сказав тоді Доманський.

Андрій Доманський / Фото з відкритих джерел

Після початку повномасштабного вторгнення, 20 квітня, телеведучий вперше появився в публічному просторі. Він записав звернення до волонтерів і навіть заговорив українською мовою.

Як розповів Слава Дьомін, Андрій виїхав жити до однієї з країн Балтії. А вдалось йому це через статус багатодітного батька.

Вадим Абрамов

Ведучий замінив Ольгу Фреймут у програмі "Ревізор". У 2022 році він засвітився на російському телебаченні, зокрема, на телеканалі "Пятница!", який входить до медіахолдингу "Газпром-Медіа" (а той, своєю чергою, перебуває під санкціями України, США й Канади).

У 2023 році Абрамов знявся у розважальному шоу "Чотири дачі". Це щось схоже до суміші програм "Чотири весілля" та "Ревізор". Згадавши старі часи, телеведучий не соромився їздити дорогами країни-агресорки й інспектувати садиби учасників.

Вадим Абрамов став ведучим програми у Росії / Фото з соцмереж

Соцмережі зрадник видалив, і де він зараз – невідомо.

Костянтин Меладзе

До цього композитора та продюсера в Україні ставляться по-різному. Наша країна не наклала на нього жодних санкцій, а от у Росії його бачити не бажають. Нагадаємо, що він був у суддівському складі "Х-Фактора".

Коли розпочалась повномасштабна війна, Меладзе заявив, що "потрібно припинити цю війну", а потім взагалі не підіймав теми кровожерливої політики Росії, обравши гру в мовчанку.

Костянтин Меладзе / Фото з відкритих джерел

На жаль, це ще далеко не увесь список зрадників. Варто згадати й Оксану Марченко, Рождена Анусі, який був учасником "Холостяка", співачку MARUV, яка хотіла всидіти на двох стільцях та ще багатьох інших.

