Колядка "Пане господарю" прозвучала на одній із найкрасивіших станцій метро
- На станції "Золоті ворота" київського метро заспівали колядку "Пане господарю".
- Колядку виконує гурт "Древо", створений у 1979 році.
25 грудня віряни святкували Різдво. В українських домівках і на вулицях звучали колядки.
Заколядували й в київському метро. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт музичного оглядача Романа Бутурлакіна.
На Різдво колядка прозвучала на одній із найкрасивіших та найвідоміших станцій "Золоті ворота". Жінки й чоловіки заспівали "Пане господарю". Помітно, що навколо зібралися люди, щоб послухати їхній спів.
Зауважимо, що колядку "Пане господарю" виконує київський музичний гурт "Древо", який створили у 1979 році за підтримки Володимира Матвієнка – музикознавця, фольклориста і викладача Київської консерваторії. Очолив колектив музикознавець, фольклорист, професор Київської консерваторії Євген Єфремов.
Гурт отримав назву від народної пісні "Ой, у полі древо", яку Володимир Матвієнко записав у селі Крячківка Полтавської області. Здебільшого артисти виконують композиції, які зібрали під час етнографічних подорожей.
У Києві відбулась Різдвяна хода
Нагадаємо, що 25 грудня в Києві відбулася Різдвяна хода, яку організував Музей Івана Гончара. Люди пройшлися центральними вулицями столиці: від Михайлівської площі до Майдану Незалежності.
Учасники ходи принесли сотні різдвяних зірок, деякі з яких несли в пам'ять про полеглих українських воїнів. Під час ходи київські фольклорні гурти, "Стодивниця і Різдвяний дзвін" та "ЩукаРиба", виконували колядки.