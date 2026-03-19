Валерій Залужний щемливо прочитав вірш Ліни Костенко до її 96-річчя
19 березня свій день народження святкує легендарна українська письменниця Ліна Костенко. Цьогоріч їй виповнилося 96 років.
З нагоди ювілею відомої поетеси посол України у Великій Британії Валерій Залужний прочитав один із її відомих віршів. Відео з декламуванням він опублікував на своїй сторінці в фейсбуці.
До теми Ліні Костенко – 96: пісні на вірші письменниці, які пробирають до мурах
Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України зачитав вірш "Життя іде і все без коректур", написаний Ліною Костенко приблизно у 1970-х роках:
Життя іде і все без коректур.
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
і ми живем уже після потопу.
Не знаю я, що буде після нас,
в які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, – час.
А ми живі, нам треба поспішати.
Зробити щось, лишити по собі,
а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,
щоб тільки неба очі голубі
цю землю завжди бачили в цвітінні.
Щоб ці ліси не вимерли, як тур,
щоб ці слова не вичахли, як руди.
Життя іде і все без коректур,
і як напишеш, так уже і буде.
Але не бійся прикрого рядка.
Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.
Не бійся правди, хоч яка гірка,
не бійся смутків, хоч вони як ріки.
Людині бійся душу ошукать,
бо в цьому схибиш – то уже навіки.
Під відео Валерій Залужний додав: "Многая літа, пані Ліно!".
До речі, в травні 2024 року Ліна Костенко та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримали звання Почесного громадянина Києва. Віталій Кличко вручив їм відзнаки вдома у Ліни Василівни.
Коротко про життя та творчість Ліни Костенко
- Майбутня поетеса народилася 19 березня 1930 року в Ржищеві, згодом з родиною переїхала до Києва. Вона – одна з найвідоміших українських поетес, представниця покоління шістдесятників і активна учасниця дисидентського руху.
- Є авторкою знакових творів української літератури, зокрема "Маруся Чурай" та "Берестечко", а також "Записки українського самашедшог".
- За свою творчість отримала престижні нагороди, серед яких Шевченківська премія, та була номінована на Нобелівську премію.
- Має двох дітей: доньку Оксану Пахльовську та сина Василя Цвіркунова-молодшого.