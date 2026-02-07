Дебютувала на Нацвідборі: як виступила Valeriya Force, яка приїхала з США до України
- Valeriya Force, відома як Валерія Симулік, повернулася з США до України, щоб взяти участь у Нацвідборі на Євробачення-2026 з піснею Open Our Heart.
- Співачка родом із Харкова, почала музичну кар'єру у дитинстві, і після перерви у 2022 році повернулася з треком "I am a fire", який здобув популярність на YouTube Music.
Valeriya Force, також відома як Валерія Симулік, після перерви у музичній кар'єрі, вирішила заявити про себе на Нацвідборі на Євробачення-2026. Вона називає себе україно-американською співачкою.
Багато років дівчина жила в Америці, аж раптом вирішила повернутись на Батьківщину. Свою конкурсну пісню вона називає "маніфестом для всіх жінок", пише 24 Канал.
Валерія переконана, що треба запалювати і нести свій голос. Цього року вона представила трек Open Our Heart, яка створена у співпраці з відомим американським продюсером Вінні Вендітто, який раніше працював над хітами Емінема.
На сцені артистка виступила у чорному вбранні, а танцюристи також були одягнені у схожі костюми до виконавиці.
На початку етеру ведуча Леся Нікітюк зауважила, що виступи учасників були записані раніше, однак в режимі прямого ефіру. Вона пояснила, що це було зроблено з метою безпеки, як і минулого року.
Нагадаємо, що голосування розпочнеться після виступу 10-го учасника. Цього року проголосувати можна за допомогою застосунку Дія або надіслати СМС-повідомлення. Як це зробити – читайте тут.
Головне про Valeriya Force
Валерія родом із Харкова. У 9 років вона стала учасницею "Україна має талант", а у 14 – зіркою "Х-Фактора".
Через Івана Дорна, який був її тренером, дівчина поставила кар'єру на паузу, адже той принижував її через зайву вагу.
Новий музичний старт був у 2022 році в Лос-Анджелесі. І саме тоді вийшов трек "I am a fire", який ви точно чули, адже саме він приніс співачці фактично мільйон прослуховувань на YouTube Music.
Вперше співачка пробувалась на Дитяче Євробачення у 2011 році. Друга спроба була у 2017 році, але тоді Валерія не пройшла навіть до лонглиста.