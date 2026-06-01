Валік Міхієнко з "Левів на джипі" одружився в Києві й показав зворушливі моменти з церемонії

В останній день весни стало відомо, що гуморист Валік Міхієнко, учасник проєкту "Леви на джипі", одружився зі своєю коханою. Тепер подружжя поділилося зворушливими кадрами з церемонії.

Весілля пара відсвяткувала в Києві. Валентин та Анастасія опублікували спільний пост в інстаграмі, де показали моменти зі свята.

Наречена на святкування одягнула сукню з корсетним верхом без рукавів, прикрашеним мереживом, і пишною спідницею. До вбрання вона додала довгу білу фату та лаконічні прикраси.

Водночас Валентин одягнув молочний костюм вільного крою та білу футболку.

Валентин Міхієнко з дружиною / Фото Vitalii Uhov

Анастасії зробили елегантний гладкий низький пучок і макіяж у коричневих тонах зі стрілками та рожевими губами. Вона обрала мінімалістичний букет із білих кал.

До речі, на весіллі була і собака пари, яку звуть Моніка. Її також одягнули у святковий образ, який гармонійно доповнив загальну атмосферу.

Валік Міхієнко з дружиною та їхньою собакою / Фото Vitalii Uhov

Крім того, з фото можна зробити висновок, що святкування проходило за містом, просто неба. Валентин з Анастасією та гостями сиділи за столами у великому шатрі. Територія була прикрашена гірляндами з лампочок, що створювало особливо затишний і навіть казковий настрій. Також на території є басейн.

Весілля Маліка Міхієнка з коханою / Фото Vitalii Uhov

Серед гостей було багато відомих друзів пари – гумористів, блогерів і телеведучих. Зокрема, Міша Лебіга, Роман Щербан, Костянтин Трембовецький, Микола Зирянов, Женя Янович, Даша Кубік та інші.

Історія кохання Валентина Міхієнка та його дружини Анастасії

Валентин і Анастасія познайомилися в одному із закладів – про це він розповідав під час стриму на Twitch. З часом почали зустрічатися і зараз іноді з'являються у відео одне одного: Валентин у контенті Анастасії, а вона – в його.

Дівчина веде інстаграм і тікток, де публікує простий і затишний контент для себе та брендів, працюючи як UGC-креаторка. Також вона займається бровами – робить фарбування та ламінування.

Пара разом уже понад два роки. У січні Валентин зробив Анастасії пропозицію під час відпустки з друзями в Буковелі.