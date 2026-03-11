Куди зник співак Василь Боднарчук, який був шалено популярним у 2000-х

Спершу розповімо про початок кар'єри артиста. Бондарчук народився у місті Сквира, що на Київщині. До початку великої популярності був учасником мюзиклів, оперет і театральних постановок. Далі 24 Канал розповість, чому Василь зник із поля зору публічності й де він зараз.
У 2000 році вступив до музичного училища імені Рейнгольда Глієра. Також здобував освіту у Національному авіаційному університеті й професійно займався гандболом.
У певний період під своє продюсерське крило Бондарчука взяв Юрій Нікітн. У ті роки співпраці вийшло чимало хітів співака: "Серебром", "Нежная", "Бомба", "Я люблю", "Напополам" та інші.
Василь Бондарчук – "Серебром": дивіться відео онлайн
У 2007 році співак взяв участь у Нацвідборі на Євробачення саме з піснею "Серебром". Вона принесла артисту неабияку славу.
Василь Бондарчук на Нацвідборі на Євробачення: дивіться відео онлайн
У 2012 році співак знову прийшов на Нацвідбір, але доля йому не усміхнулась.
Та коли Василь припинив співпрацювати з Нікітінім, його кар'єра почала йти на спад. Виконавець розповідав, що нібито у вільному плаванні у нього зросли гонорари, однак на практиці нові пісні вже не так часто брали у ротацію на радіо, а на телебаченні показували ще рідше.
У 2013 році співак став бодібілдером. Він навіть здобував призові місця на чемпіонатах України та Європи.
Василь Бондарчук став бодібілдером / Фото з мережі
У 2016 році в інтерв'ю ТСН артист казав, що наразі взяв творчу паузу, однак готується до випуску нових пісень. Згодом це дійсно сталось.
Зараз я працюю повним ходом, готуюся до зйомок кліпу. Вже підготував кілька пісень. Наприклад, одна з них буде досить емоційною, про стосунки. Пісня повільна, але драйвова,
– ділився Бондарчук.
Особисте життя
Дружина Василя – співачка Катя Веласкес, яка колись була учасницею першої "Фабрики зірок". Їхні стосунки закрутились у 2005 році, а через три роки у пари народилась донька Аріана-Селеста.
Василь Бондарчук із дружиною / Фото з інстаграму
Де зараз Василь Бондарчук?
Упродовж останніх років артист разом із дружиною та донькою живе у США. Ще коли вирувала епідемія коронавірусу, то Василь казав, що повертатись до України не планує.
Сьогодні чоловік працює у Чикаго. Сторінка у соцмережах приватна, однак відомо, що Бондарчук веде її декількома мовами: англійською, російською та українською. До прикладу, Андрія Данилка він вітав із днем народження саме російською.
Василь Бондарчук привітав Данилка з днем народження / Скриншот із соцмереж
Як відомо, у США також проживає фіналіст "Х-Фактора" – Олександр Кривошапко. У січні 2025 року артист відгуляв весілля, а Василь був серед запрошених гостей.
Василь Бондарчук на весіллі у Кривошапка / Скриншот з інстаграм-сторіс
Після початку повномасштабної війни співак не дає інтерв'ю, однак бере участь у благодійних заходах, які організовують на підтримку України.