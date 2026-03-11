Укр Рус
Show24 Ексклюзиви про зірок Куди зник співак Василь Боднарчук, який був шалено популярним у 2000-х
11 березня, 19:59
6

Куди зник співак Василь Боднарчук, який був шалено популярним у 2000-х

Марта Гнат
Основні тези
  • Василь Бондарчук був шалено популярним у 2000-х з хітами, такими як "Серебром" та "Напополам".
  • Зараз Бондарчук зник з публічності, зосередившись на житті у США.

У 2000-х роках український співак Василь Бондарчук був шалено популярним. Його пісні постійно брали у ротації на радіостанції, а кліпи крутили по телебаченню. Однак згодом через деякі причини популярність почала згасати.

Спершу розповімо про початок кар'єри артиста. Бондарчук народився у місті Сквира, що на Київщині. До початку великої популярності був учасником мюзиклів, оперет і театральних постановок. Далі 24 Канал розповість, чому Василь зник із поля зору публічності й де він зараз.

Не пропустіть Куди зник танцівник і чоловік Лілії Ребрик – Андрій Дикий

У 2000 році вступив до музичного училища імені Рейнгольда Глієра. Також здобував освіту у Національному авіаційному університеті й професійно займався гандболом.

У певний період під своє продюсерське крило Бондарчука взяв Юрій Нікітн. У ті роки співпраці вийшло чимало хітів співака: "Серебром", "Нежная", "Бомба", "Я люблю", "Напополам" та інші.

Василь Бондарчук й Ірина Білик – "Напополам": дивіться відео онлайн

Василь Бондарчук – "Серебром": дивіться відео онлайн

У 2007 році співак взяв участь у Нацвідборі на Євробачення саме з піснею "Серебром". Вона принесла артисту неабияку славу.

Василь Бондарчук на Нацвідборі на Євробачення: дивіться відео онлайн

У 2012 році співак знову прийшов на Нацвідбір, але доля йому не усміхнулась.

Та коли Василь припинив співпрацювати з Нікітінім, його кар'єра почала йти на спад. Виконавець розповідав, що нібито у вільному плаванні у нього зросли гонорари, однак на практиці нові пісні вже не так часто брали у ротацію на радіо, а на телебаченні показували ще рідше.

У 2013 році співак став бодібілдером. Він навіть здобував призові місця на чемпіонатах України та Європи.

Василь Бондарчук став бодібілдером / Фото з мережі

У 2016 році в інтерв'ю ТСН артист казав, що наразі взяв творчу паузу, однак готується до випуску нових пісень. Згодом це дійсно сталось.

Зараз я працюю повним ходом, готуюся до зйомок кліпу. Вже підготував кілька пісень. Наприклад, одна з них буде досить емоційною, про стосунки. Пісня повільна, але драйвова, 
– ділився Бондарчук.

Дружина Василя – співачка Катя Веласкес, яка колись була учасницею першої "Фабрики зірок". Їхні стосунки закрутились у 2005 році, а через три роки у пари народилась донька Аріана-Селеста.

Василь Бондарчук із дружиною / Фото з інстаграму

Упродовж останніх років артист разом із дружиною та донькою живе у США. Ще коли вирувала епідемія коронавірусу, то Василь казав, що повертатись до України не планує.

Сьогодні чоловік працює у Чикаго. Сторінка у соцмережах приватна, однак відомо, що Бондарчук веде її декількома мовами: англійською, російською та українською. До прикладу, Андрія Данилка він вітав із днем народження саме російською.

Василь Бондарчук привітав Данилка з днем народження / Скриншот із соцмереж

Як відомо, у США також проживає фіналіст "Х-Фактора" – Олександр Кривошапко. У січні 2025 року артист відгуляв весілля, а Василь був серед запрошених гостей.

Василь Бондарчук на весіллі у Кривошапка / Скриншот з інстаграм-сторіс 

Після початку повномасштабної війни співак не дає інтерв'ю, однак бере участь у благодійних заходах, які організовують на підтримку України.