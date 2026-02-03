Вдова фронтмена ADAM уперше після похорону з'явилася на публіці та розчулила всіх промовою

Два місяці тому помер фронтмен гурту ADAM Михайло Клименко. Після похорону його дружина Олександра Норова вперше з'явилася на публіці.

Вона відвідала музичну премію "Золота зоря Лірум", де зворушливо згадала свого коханого та звернулася до нього зі сцени. Свою промову Олександра згодом опублікувала в інстаграм-сторіс.

Музичну премію "Золота зоря Лірум" організувало медіа про українську культуру LiRoom. Нагородами відзначили діячів і діячок української культури, які зробили вагомий внесок у розвиток індустрії. Зокрема, цього року вперше була представлена нова номінація – "Музичний продюсер", переможцем якої став гурт ADAM.

На сцену за статуеткою вийшла дружина фронтмена колективу – Олександра Норова. Вона звернулася до покійного чоловіка, Михайла Клименка, зізнавшись, що й досі відчуває його поруч. "Я думаю, що Міша зі мною кожен мій крок. Я так собі придумала й так хочу в це вірити", – зазначила Олександра.

Також вона висловилась про їхній гурт ADAM.

Міша в першу чергу був саундпродюсером нашого кохання. Я дуже рада, що є люди, яким відгукнулися наші пісні й кохання – це було нашою ціллю. ADAM – це кохання, наше життя. ADAM – про любов,

– наголосила артистка.

Завершуючи виступ, Олександра звернулася до залу з простим, але важливим посланням – не боятися говорити про свої почуття й цінувати близьких.

Любові замало не буває, правда? Любіть одне одного, цьомайте та вчіться, будь ласка, говорити одне з одному "я тебе люблю". Цінуйте один одного – це дуже важливо,

– наголосила вдова артиста.

Промова Олександри Норової на премії "Золота зоря Лірум": дивіться відео онлайн

Що відомо про смерть Михайла Клименка?