"Христос воскрес": зірки показали, як освячували паски, і привітали українців з Великоднем

Сьогодні, 12 квітня, православні христини та греко-католики святкують Великдень. У це світле свято бажаємо, аби у кожній українській домівці панували добробут, затишок, любов і тепло, а всі негаразди зникли.

Зірки вже привітали українців з Великоднем. У своїх соціальних мережах вони поділилися святковими фотографіями, зробленими під час освячення кошиків, передає 24 Канал.

Катерина Осадча

Катерина Осадча посвятила великодні кошики разом з чоловіком, ведучим Юрієм Горбуновим, і їхніми двома синами, Іваном і Данилом, у Шевченківському Гаю у Львові.

Христос воскрес! Смачної паски й ковбаски. Нехай святе свято Великодня принесе мир і злагоду,

– написала Осадча.

Сергій Притула

Сергій Притула зустрів Великдень у сімейному колі. Волонтер сфотографувався біля церкви зі своїми чотирма дітьми – Дмитром, Соломією, Стефанією і Марком, а також з дружиною Катериною.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко відзначає Воскресіння Христове зі своїм обранцем, бізнесменом Юрієм Савранським, і сином Андрійком, якого народила у шлюбі з актором Андрієм Федінчиком.

Христос Воскрес! З Великоднем, любі. Щастя і любові нам усім,

– зазначила Денисенко.

Даша Квіткова

Даша Квіткова посвятила паску з коханим, футболістом київського Динамо Володимиром Бражком, і сином від Нікіти Добриніна – Левом. Блогерка опублікувала серію святкових фото в інстаграмі та привітала з Великоднем.

Нехай обійми будуть довші, розмови – щиріші, а серце – спокійніше. Нехай пролунає той один дзвінок, який зігріє. Нехай повертається віра у добро, у життя, у те, що після темного завжди приходить світло. Бажаємо вам простих речей, які насправді найважливіші: здоров'я, близьких поряд і відчуття, що ви не самі. Бережіть себе і тих, кого любите. І нехай у вас буде відчуття дому, де б ви не були,

– йдеться у дописі Квіткової.

Андрій Бєдняков

Андрій Бедняков показав чудові фотографії з донькою Ксенією від колишньої дружини Анастасії Короткої. Вони прийшли на освячення великодніх кошиків у красивих вишиванках.

Христос Воскрес! З Великоднем. Миру всім нам. Бережіть себе,

– написав телеведучий.

Ольга Сумська

Акторське подружжя Ольги Сумської та Віталія Борисюка та їхня донька Ганна освячували великодні кошики у Києво-Печерській лаврі.

Христос воскрес! Слава тобі, Боже! Дякуємо за цей світлий, натхненний день!,

– написала Сумська в інстаграмі.

Ірина Федишин

Ірина Федишин також привітала українців зі світлим святом Великодня. Співачка наголосила, що це "один із найвеличніших днів", який дарує людям вірю, надію і світло.

У цей день Господь особливо торкається наших сердець, зігріває душу і нагадує – чудеса існують. Я дуже хочу, щоб найбільше чудо сталося і для України – щоб вона воскресла у мирі, щоб настала перемога, щоб кожна мама обійняла свого сина, а всі ми знову були разом – у спокої та любові. Нехай у ваших домівках панують злагода, тепло і радість, нехай буде смачна паска, щирі усмішки та світлі думки,

– йдеться у привітанні Федишин.

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч поділилась фотографіями з кошиком, зробленими біля церкви. На Великдень вона одягла світлу вишиванку, чорні штани, а свій образ доповнила хусткою.

Христос воскрес! Нехай цей Великдень принесе нам усім більше світла, тепла і надії. Обійміть сьогодні тих, кого любите,

– звернулась співачка до підписників.

