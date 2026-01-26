"Вгадай мелодію" в Україні: розкрили ім'я нового ведучого культового шоу

Днями стримінгова платформа Sweet.Tv повідомила, що у 2026 році на екрани повертаються розважальні проєкти "Фабрика зірок", "Танцюють всі" та "Вгадай мелодію". Поступово команда, яка працює над шоу, розкриває подробиці.

26 січня розпочали зйомки програми "Вгадай мелодію". Стало відомо, хто буде ведучим проєкту. Про це повідомили на інстаграм-сторінці Sweet.Tv.

Ведучим "Вгадай мелодію" обрали відомого українського співака DZIDZO, чиє справжнє ім'я – Михайло Хома.

До речі, напередодні DZIDZO оголосив про сольний концерт у Палаці спорту. Анонс він опублікував на своїй інстаграм-сторінці. Виступ артиста у Києві запланований на 17 квітня.

Що відомо про шоу "Вгадай мелодію"?