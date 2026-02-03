6 найгучніших зрад Голлівуду, про які говорили всі

На жаль, у відомих подружжях найчастішою причиною розлучення є зрада. Чоловіки чи жінки ідуть на такі кроки з власних причин, чим наближують своє щастя з коханою людиною до краху.

Історій невірностей у Голлівуді є чимало. 24 Канал обрав декілька найгучніших зрад, які стали ударами не тільки для близьких людей, а й для шанувальників тої чи іншої пари.

Хто з голлівудських зірок зраджував коханим?

Ештон Катчер і Демі Мур

Стосунки у пари зав'язались ще у далекому 2003 році. Тоді журналісти не обмежували себе у критиці актора, бо вважали, що він використовує Демі Мур. Мовляв, чоловік хоче бути поруч з відомою жінкою, щоб про нього частіше говорили.

Демі Мур та Ештон Катчер у 2011 році / Фото Getty images

У 2005 році Ештон повів акторку під вінець, однак сімейне щастя протривало до 2013 року. За чутками, актор "зловив зірку слави" й не соромився романів на стороні. Коли Демі дізналась про стосунки з Мілою Куніс, то впала в депресію.

Жінка довго не наважувалась сказати "так" розлученню, та все ж зробила цей крок. Ще декілька років зірка оговтувалась від болючого удару.

Девід і Вікторія Бекхеми

Про цю пару останнім часом не говорить хіба що лінивий. Однак зараз мова не про теперішнє, а минуле. У 2003 році, коли Бекхем перейшов з "Манчестер Юнайтед" до "Реалу", у нього з'явилась помічниця Ребекка Лус, яка мала допомогти освоїтись у країні.

ЗМІ писали, що футболіста неодноразово бачили з жінкою у ресторанах і готелях. Ба більше, Вікторія нібито телефонувала до нової знайомої чоловіка й запитувала "де в контракті прописані вечері з її чоловіком?".

Девід і Вікторія Бекхеми / Фото Getty images

Пізніше Ребекка сама вийшла на зв'язок з пресою і заявила, що дійсно у неї був роман із футболістом. Вона запевнила, що неодноразово вступала з ним в інтимні стосунки. Сам Бекхем відкидав усі заяви, казавши, що у нього є неймовірна дружина.

Арнольд Шварценеггер і Марія Швайвер

Із зіркою "Термінатора" жінка була у шлюбі 25 років. Вона народила актору чотирьох дітей. У 2011 році Марія подала до суду на розлучення, коли дізналась про зраду коханого.

У актора навіть є позашлюбний син від хатньої робітниці. Офіційно хлопця Арнольд визнав у 2011 році, коли завершився його термін перебування на посаді губернатора Каліфорнії.

Арнольд Шварценеггер і Марія Швайвер у 2009 році / Фото Getty images

Згодом у своїй книзі зраджена Марія розповіла, як себе почувала, коли дізналась про невірність Арнольда.

Коли я сиділа на підлозі готельного номера в темряві, налякана і самотня, зі сльозами на очах, я подумала про себе: "Маріє, це не мусить бути кінцем для тебе. Це не може бути твоїм кінцем. Нехай це буде твій новий початок",

– відверто писала жінка.

Процес розлучення тривав аж до 2021 року.

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер

Акторка народила від чоловіка трьох дітей. Здавалось, що могло б завадити їхьному щастю. Та у 2015 році у ЗМІ поширили інформацію, що Бен зрадив дружині з нянею – Крістіною Узунян.

На момент роману дівчині було 28 років.

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер / Фото Getty images

У тому ж році подружжя повідомило про розлучення, однак весь офіційний процес завершився лише у 2018 році.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Цю пару обожнювали мільйони. Та все змінилось, коли актор зіграв у стрічці "Містер і місіс Сміт", де одна з ролей належала Анджеліні Джолі.

Кажуть, що Пітт просто не зміг встояти перед зірковою колегою.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон / Фото Getty images

Джолі заперечувала, що "відбила" чоловіка в Еністон. Мовляв, вони почали зустрічатись, коли Бред розійшовся з акторкою серіалу "Друзі". Та все ж Дженніфер порвала з коханим, та й сам Пітт у 2016 році розійшовся з Джолі.

Бейонсе і Джей Зі

Довгий час у ЗМІ ширились чутки, що репер наважився на зраду. Співачці це все набридло й вона випустила трек Lemonade, де вона посилає коханого до іншої жінки.

За якийсь час Джей Зі дав інтерв'ю у якому підтвердив, що факт зради був. На знак вибачення артист випустив альбом "4:44", який присвятив доньці та дружині.

Бейонсе і Джей Зі / Фото Getty images

Подейкують, що артист зрадив коханій з її давньою подругою – Гвінет Пелтроу.

