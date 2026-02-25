Зникнення хлопця блогерки Мішалової на Балі: поліція розкрила деталі справи
- Поліція Балі розслідує зникнення українця Ігоря Комарова та перевіряє відео, які стали вірусними у соцмережах.
- Зникнення начебто сталося поблизу селища Джимбаран. Поліція допитала 10 свідків та оглянула місце інциденту.
З'являється нова інформація щодо українця Ігоря Комарова, якого нібито викрали на Балі. У поліції повідомили, що активно розслідують справу та перевіряють справжність відео, які стали вірусними у соціальних мережах.
Керівник відділу зв'язків з громадськістю поліції Балі зробив заяву для журналістів, пише видання Kompas. Як розповів правоохоронець, поліцію округу Південна Кута повідомили про інцидент ще ввечері в неділю, 15 лютого.
Заявником був друг Ігоря Комарова. За його словами, інцидент трапився поблизу селища Джимбаран. Потерпілий з двома товаришами тренувалися їздити на мотоциклах по нерівних місцевостях.
Дорогою один з друзів помітив, що Ігор та його друг зникли. Він дізнався, що на них начебто напали невідомі люди. Друг Комарова намагався самостійно знайти товариша, але виявив тільки його мобільний телефон, сумку й гаманець.
Поліція Балі також займається розслідуванням відео, які публікували в соцмережах з Ігорем Комаровим. Кіберполіція намагається виявити джерело, звідки був завантажений ролик.
Також відомо, що поліція допитала 10 свідків, оглянула місце інциденту й зібрала докази. Правоохоронці хочуть якомога швидше розв'язати справу, щоб зберегти імідж Балі як безпечного місця.
У ЗМІ додають, що жертва може бути сином впливової людини з України. У поліції підкреслюють, що це "іноземний турист" і просять не вдаватись до припущень.
Де перебуває нібито викрадений українець – досі невідомо, пише Bali Post.
Що відомо про ймовірне викрадення Ігоря Комарова?
- Від 21 лютого у телеграм-каналах поширюють інформацію про те, нібито Ігоря Комарова, бойфренда блогерки Єви Мішалової, викрали чеченці на Балі. У мережі вірусилися відео нібито з Ігорем, де чоловік говорить про побиття та травми. Викрадачі вимагають від батьків і близьких Комарова 10 мільйонів доларів.
- В іншому відео Ігор Комаров каже, що був співвласником одного з шахрайських кол-центрів. Другий співвласник – Єрмак Петровський. Подейкують, що його також викрали, але чоловіку вдалося втекти.
- Ще в одному ролику Комаров звертається до дівчини, Єви Мішалової. Він просить виплатити 10 мільйонів доларів та звертається за медичною допомогою. Блогерка ніяк не коментує ситуацію, а її сестра повідомила, що Єва у безпеці.
- Після нібито викрадення Комарова поліція Балі провела рейд, але слідів викрадачів не знайшли.