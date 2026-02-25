Зникнення хлопця блогерки Мішалової на Балі: поліція розкрила деталі справи

З'являється нова інформація щодо українця Ігоря Комарова, якого нібито викрали на Балі. У поліції повідомили, що активно розслідують справу та перевіряють справжність відео, які стали вірусними у соціальних мережах.

Керівник відділу зв'язків з громадськістю поліції Балі зробив заяву для журналістів, пише видання Kompas. Як розповів правоохоронець, поліцію округу Південна Кута повідомили про інцидент ще ввечері в неділю, 15 лютого.

Заявником був друг Ігоря Комарова. За його словами, інцидент трапився поблизу селища Джимбаран. Потерпілий з двома товаришами тренувалися їздити на мотоциклах по нерівних місцевостях.

Дорогою один з друзів помітив, що Ігор та його друг зникли. Він дізнався, що на них начебто напали невідомі люди. Друг Комарова намагався самостійно знайти товариша, але виявив тільки його мобільний телефон, сумку й гаманець.

Поліція Балі також займається розслідуванням відео, які публікували в соцмережах з Ігорем Комаровим. Кіберполіція намагається виявити джерело, звідки був завантажений ролик.

Також відомо, що поліція допитала 10 свідків, оглянула місце інциденту й зібрала докази. Правоохоронці хочуть якомога швидше розв'язати справу, щоб зберегти імідж Балі як безпечного місця.

У ЗМІ додають, що жертва може бути сином впливової людини з України. У поліції підкреслюють, що це "іноземний турист" і просять не вдаватись до припущень.

Де перебуває нібито викрадений українець – досі невідомо, пише Bali Post.

Що відомо про ймовірне викрадення Ігоря Комарова?