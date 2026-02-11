Віктор Павлік та Катерина Репяхова купили квартиру для 4-річного сина

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова повідомила, що здійснилась її мрія. Подружжя купило квартиру для свого сина Михайла.

Про це Репяхова розповіла в інстаграмі. Вона показала фото придбаного помешкання.

Здійснилась моя мрія. Його старт – наша відповідальність. Саме тому ми придбали квартиру сину на майбутнє,

– поділилась Катерина Репяхова.

Наразі у квартирі не зроблений ремонт, однак Репяхова і Павлік уже шукають дизайнера інтер'єру. Після того як житло облаштують, подружжя буде його здавати, адже їхньому сину лише 4 роки.

До речі, одна з підписниць Репяхової подумала, що коли вона говорила про здійснення мрії, то мала на увазі вагітність. Відомо, що дружина Віктора Павліка хоче другу дитину, але не може завагітніти.

Я цю ідею відклала поки. Перегоріла,

– зізналась Катерина.

Павлік і Репяхова купили сину квартиру / Скриншоти з інстаграму блогерки

Що відомо про особисте життя Віктора Павліка?