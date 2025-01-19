Віктор Розовий, який отримав важке поранення на фронті, розповів, хто врятував йому життя
- Український захисник Віктор Розовий отримав важке уламкове поранення на фронті 21 березня 2024 року.
- Розовий подякував бойовому медику "Патріку" та іншим захисникам, які врятували йому життя.
Український захисник та зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий пригадав, як отримав важке поранення на фронті. Також ветеран війни розповів, хто врятував йому життя.
У своєму інстаграмі комік опублікував допис, у якому подякував "тим, хто подарував йому друге життя", передає 24 Канал. Розовий зазначив, що завдяки людям, які взяли участь в евакуації, має друге день народження.
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Віктор Розовий зазнав важкого уламкового поранення голови 21 березня 2024 року. У той день він разом з побратимами отримав по рації інформацію, що в їхній квадрат мають заходити росіяни. Комік перебував на позиції, українські захисники готувалися зустрічати окупантів. Однак, перед заходом росіян, розпочався мінометний обстріл.
Не скажу, з якої міни я пішов спати з уламком в голові, бо того не пам'ятаю. Але можу точно сказати, що того дня мені дуже сильно повезло, що саме тоді до нас відправили друзів (який я на той момент ще не знав) з другої та третьої роти протитанкового батальйону 3-ї ОШБр,
– поділився Віктор.
Віктор Розовий подякував людям, які врятували йому життя
Серед військовослужбовців був бойовий медик з позивним "Патрік". Тоді чоловік пообіцяв собі, що на його зміні не буде "двохсотих" (загиблих). Також Розовий подякував захисникам з позивними "Дід", "Ісус" та "Гун".
Всі вони разом з моїм напарником "Гуцулом", котрий на той момент з трьома уламками в тілі та непрацюючою рукою, зробили все для того, аби зараз я міг опублікувати цей пост. В тій евакуації взяло участь ще чимало людей, яким я завжди буду вдячний, що маю тепер другий день народження в березні,
– зазначив зірка "Ліги смігу".
Нагадаємо, що Віктор Розовий зазнав важкого поранення в Орлівці під Авдіївкою. Ворожий снаряд прилетів менш ніж за метр від окопу, в якому був комік, а уламок міни пробив шолом. Ветеран війни розповів, що у нього було уражено праву і частково ліву півкулі мозку.