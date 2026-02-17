На тлі гучного конфлікту з Брукліном: Вікторія Бекхем показала нові фото з дітьми та чоловіком

У родині Бекхемів загострилися стосунки після гучної заяви старшого сина Брукліна про його взаємини з батьками. Ці резонансні слова посилили інтерес публіки до родини.

З огляду на це зараз в мережі обговорюють нові фото родини Бекхемів, які Вікторія опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Вона поділилася світлинами зі святкування, однак на фото не було Брукліна. Це доводить, що родина все ще не помирилася після конфлікту.

Не пропустіть Міша Лебіга теж в тренді: пісня "Колись в мене була хлопців рота" завірусилася в тіктоці

Так, Вікторія й Девід Бекхем разом з родиною вирішили заздалегідь відзначити день народження Круза, якому 20 лютого виповниться 21 рік. Дизайнерка опублікувала кадри зі святкування. На знімках вона позує разом із чоловіком, синами Ромео та Крузом, молодшою донькою Харпер, а також із коханими синів – Джекі Апостол і Кім Тернбулл та іншими гостями вечірки.

Ми тебе дуже-дуже любимо,

– написала зіркова мама, звертаючись до Круза у своєму дописі.

Що відомо про розкол в родині Бекхемів?