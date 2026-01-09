В Італії скасували виступ пропутінської балерини Світлани Захарової
- В Італії скасували виступи російської балерини Світлани Захарової та скрипаля Вадима Репіна після звернень українських активістів і дипломатів.
- Рішення підтримали деякі італійські політики, а театр Maggio Musicale Fiorentino офіційно оголосив про скасування виступу.
У Італії скасувала виступ російської балерини Світлани Захарової та скрипаля Вадима Репіна. Вони 20 та 21 січня мали виступити в театрі Maggio Musicale Fiorentino у Флоренції.
Та тепер цього не відбудеться завдяки активістам мережі Communities Army of Ukraine та українським дипломатам в Італії. Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку "Армії громад України".
Так, виступ російської балерини Світлани Захарової та скрипаля Вадима Репіна в Італії скасували після звернень українських активістів і дипломатів. До кампанії долучилися Communities Army of Ukraine та Посольство України. Вони надсилали офіційні листи керівництву театру, мерії Флоренції та Міністерству культури Італії щодо неприпустимості таких концертів під час російської агресії.
Українських активістів підтримали й деякі італійські політики, серед яких представники Європарламенту та Сенату.
На офіційному сайті театру Maggio Musicale Fiorentino вже опублікували заяву про скасування виступу російської балерини та скрипаля.
Що відомо про Світлану Захарову та Вадима Репіна?
- Балерина народилася в Луцьку. У 1989 році вона вступила до Київського хореографічного училища, де навчалася шість років. Пізніше взяла участь у конкурсі молодих танцівників Vaganova-Prix у Санкт-Петербурзі. Захарова здобула друге місце, після чого отримала запрошення продовжити навчання в Академії російського балету імені Агріппіни Ваганової.
- Після цього Захарова переїхала до Росії, де будувала власну балетну кар'єру.
- Згодом вона зайнялася ще й політикою. У 2007-2011 роках Світлана була депутаткою Державної думи Росії від партії "Єдина Росія" та працювала в комітеті з питань культури.
- У 2014 році, після початку російської агресії проти України, Захарова публічно підтримала дії Кремля, зокрема підписала лист на підтримку політики Володимира Путіна щодо російської військової інтервенції в Україну.
- З січня 2023 року балерина перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
- У 2024 році вона стала довіреною особою Путіна під час президентських виборів у Росії.
- Скрипаль Вадим Репін – чоловік Світлани Захарової. Він мешкає між Швейцарією та Італією, а також має два громадянства – російське та бельгійське.