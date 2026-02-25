Мені потрібна була сатисфакція, – Козловський про те, як пішов служити через виступ у Москві
- Віталій Козловський потрапив у скандал через виступ у Москві у 2018 році, що спонукало його піти служити.
- Козловський служив у різних військових підрозділах, але був звільнений в запас через сімейні обставини.
Віталій Козловський у 2018 році потрапив у гучний скандал через виступ у Росії на 9 травня. І хоч артист кілька разів просив вибачення, іноді йому досі згадують про цей інцидент.
Український співак прокоментував закиди в інтерв'ю OBOZ.UA. Він зізнався, що тривалий час мав відчуття провини через виступ у Москві.
Можливо, саме через це у мене з'явилося відчуття, що треба йти й захищати країну, стати добровольцем. Це була одна з причин,
– припускає Козловський.
Виконавець додав, що ніколи не міг уявити, що сусід може вчинити так по-жорстокому. Та повномасштабна війна розвіяла наївні думки й показала інші реалії.
"Мені була потрібна якась сатисфакція, відчуття, що я корисний, що можу робити щось для людей і для країни. До того, як піти служити, багато їздив з концертами для військових. А потім пішов служити. І на початку великої війни, навесні, я остаточно відмовився від російської мови", – сказав Віталій Козловський.
Зазначимо, за даними видання hromadske, Віталій Козловський вже не перебуває у війську. У Сухопутних військах повідомили, що 28 червня 2024 його звільнили в запас за наказом командира через сімейні обставини.
Що відомо про службу Віталія Козловського?
- У червні 2023 року Віталій Козловський отримав повістку. Він вирішив мобілізуватися та вступив до бригади "Рубіж" Національної гвардії України. Певний час він служив в підрозділі артилерії у Донецькій області.
- Пізніше стало відомо, що Віталій Козловський перевівся у Національний президентський оркестр. Цей досвід артист згадує не надто позитивно: за його словами, це була "найстрашніша дідівщина".
- Навесні 2024 артист почав служити у 22 окремій механізованій бригаді ЗСУ. Він проходив службу на Сумщині, згодом почав займатися патронатною службою.
- Віталій Козловський каже, що розповість всі деталі служби вже після завершення війни, щоб "картина була зрозумілою для всіх".