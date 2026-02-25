Мені потрібна була сатисфакція, – Козловський про те, як пішов служити через виступ у Москві

Віталій Козловський у 2018 році потрапив у гучний скандал через виступ у Росії на 9 травня. І хоч артист кілька разів просив вибачення, іноді йому досі згадують про цей інцидент.

Український співак прокоментував закиди в інтерв'ю OBOZ.UA. Він зізнався, що тривалий час мав відчуття провини через виступ у Москві.

Можливо, саме через це у мене з'явилося відчуття, що треба йти й захищати країну, стати добровольцем. Це була одна з причин,

– припускає Козловський.

Виконавець додав, що ніколи не міг уявити, що сусід може вчинити так по-жорстокому. Та повномасштабна війна розвіяла наївні думки й показала інші реалії.

"Мені була потрібна якась сатисфакція, відчуття, що я корисний, що можу робити щось для людей і для країни. До того, як піти служити, багато їздив з концертами для військових. А потім пішов служити. І на початку великої війни, навесні, я остаточно відмовився від російської мови", – сказав Віталій Козловський.

Зазначимо, за даними видання hromadske, Віталій Козловський вже не перебуває у війську. У Сухопутних військах повідомили, що 28 червня 2024 його звільнили в запас за наказом командира через сімейні обставини.

Що відомо про службу Віталія Козловського?