У Козловського запитали, чим він займався в армії: що відповів артист
- Віталій Козловський під час війни був задіяний в армії, але деталі його служби залишаються невідомими.
- Козловський пообіцяв розповісти деталі своєї служби після завершення війни, зазначивши, що виконував різні обов'язки.
Після початку російського повномасштабного вторгнення Віталій Козловський став на захист України. Однак до служби співака виникає доволі багато запитань, зокрема досі до кінця не зрозуміло, чим він займався в армії.
Журналістка проєкту "Тур зірками", який виходить на ютуб-каналі Радіо Люкс, Наталія Тур поспілкувалась з Козловським на цю тему на прем'єрі українського фільму "Мавка. Справжній міф".
Наталія Тур зазначила, що багато людей не розуміли, які обов'язки Віталій Козловський виконував в армії. Одні говорили, що він був водієм, інші – що музикантом.
Так, журналістка запитала, чи може артист розставити всі крапки над "і", а також розповісти, чому завершилась його служба.
Я обов'язково розкажу цю історію, коли завершиться війна: що було, де я був. Але я точно можу сказати, що був і в артилерії, і музикантом, і інші у мене були зобов'язання. Після війни я розкажу цю історію повністю для того, щоб картина була зрозумілою для всіх,
– відповів Козловський.
Віталій Козловський у "Турі зірками": дивіться відео онлайн
Що відомо про службу Віталія Козловського?
У червні 2023 року Віталій Козловський отримав повістку. Він долучився до бригади Національної гвардії України "Рубіж". Восени співака перевели до іншого підрозділу у Києві.
Згодом Козловський почав служити в Національному президентському оркестрі. Навесні 2024 року його перевели до 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
У Сухопутних військах розповіли, що від 23 травня 2024 року артист був призначений солдатом резерву 3 запасного взводу 90-ї запасної роти військової частини А4718. Офіційно він розпочав службу 17 червня. Козловський брав участь у навчальних зборах і виступав для військових із метою підтримки морального духу. Проте вже 28 червня Козловського звільнили у запас за сімейними обставинами.