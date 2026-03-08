Без цього не виходить на сцену: Віталій Козловський розкрив свій райдер

1 березня Віталій Козловський дав масштабний сольний концерт у Палаці Україна. На репетиціях перед виступом він поспілкувався з журналістами, які побували в його гримерці.

У шоу Backstage, яке виходить на ютуб-каналі SHOWROOM LUX FM, артист розкрив незвичну умову, яка прописана в його райдері.

Виявилося, що вимоги у Віталія Козловського артиста доволі скромні, хоча серед них є й одна доволі цікава деталь.

Перш за все – вода. Кулер з водою. Дзеркала, світло. Гантельки, щоб себе розкачати. Якби я сидів собі на дивані або в кріслі, а потім би вийшов, от з такою енергією ти і виходиш, в’ялий. А коли ти себе розкачав, то ти вже розкачуєш і свою енергію і ти вже в очікуванні: так, я готовий зустріти людей,

– поділився співак.

Інтерв'ю з Віталієм Козловським: дивіться відео онлайн

Для контексту! Райдер це перелік вимог артиста чи гурту до організаторів концертів, що включає все необхідне до, під час та після виступу.

Що відомо про райдери інших українських зірок?