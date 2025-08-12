Укр Рус
12 серпня, 12:28
2

Кума Козловського розірвала співпрацю з ним і назвала причину такого рішення

Марія Примич
Основні тези
  • Топпіарниця Юла та Віталій Козловський вирішили припинити співпрацю через різні погляди на стратегічне бачення артиста.
  • Юла зазначила, що вони підтримують хороші стосунки та завжди матимуть родинні зв'язки, адже вона – хрещена мама сина Віталія.

Топпіарниця Юла повідомила, що вони з Віталієм Козловським ухвалили рішення припинити співпрацю. Дружина Анатолія Анатоліча розповіла, що стало причиною такого рішення і які між ним стосунки зараз.

Відповідний допис Юла опублікувала в інстаграмі, пише Show 24. Жінка зізналась, що у неї та Козловського "не збігалися погляди на стратегічне бачення артиста", але зауважила, що це нормально. 

Ми не змогли знайти майбутній спільний творчий шлях, але нам вдалося разом голосно перезапустити проєкт і зробити найяскравішу появу артиста у 2025 році, а може і взагалі на всі роки, 
– написала топпіарниця. 

Юла зазначила, що і надалі готова допомагати Віталію Козловському, адже є хрещеною мамою його сина Оскара, тож між ними завжди будуть родинні зв'язки. 

Ми ставимося одне до одного з великою повагою, і я завжди готова до консультацій та порад. На березі ми домовились бути чесними одне з одним. Я не хочу, аби робота нас не зближала, а віддаляла. Але наша співпраця – це на все життя, бо у нас є наш маленький Оскар, 
– підкреслила вона. 

Юла наголосила, що не відмовилась від співпраці з Козловським – це спільне і зважене рішення. Топпіарниця додала, що підтримує хороші стосунки зі співаком. 

Юла більше не співпрацює з Віталієм Козловським / Скриншот з інстаграму

