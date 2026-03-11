Віталій Козловський раптово перервав свій концерт у Кременчуці

Співак Віталій Козловський повідомив про проблеми зі здоров'ям. Через хворобу йому довелось зупинити концерт у Кременчуці.

Про такий інцидент Віталій Козловський розповів на своїй сторінці в інстаграмі. Співак опублікував частину зі свого звернення до шанувальників у Кременчуці.

Концерт, що відбувався 10 березня, довелось перервати через хворобу артиста. Як розповів Віталій Козловський, його голос зірвався – він уже не міг продовжувати співати.

Повне незмикання зв'язок. Пауза в декілька днів дуже потрібна, щоб одужати. Тому концерт в Черкасах завтра теж вимушений перенести. Я прошу у вас вибачення!

– написав артист.

Співак уже анонсував нову дату концерту у Кременчуці – 12 травня. Артист розповів, що підготує для фанів щось особливе.

"Я не можу халтурити. Я вас дуже поважаю і ціную, і хочу зробити для вас найкраще. Мені треба буде відновити голос", – сказав Віталій Козловський шанувальникам.

Віталій Козловський зупинив концерт через хворобу: відео

Одна з глядачок у Кременчуці у дописі в інстаграмі поділилась враженнями після концерту Козловського. Анна зауважила, що співак виконав лише кілька пісень. Але вона не засмутилась, адже Віталій вийшов до людей, робив фото і давав автографи.

Чому Віталій Козловський знову у центрі уваги?

1 березня артист виступив з великим сольним концертом у Палаці "Україна". Він представив нову програму та вперше заспівав українською свій хіт "Шекспір". Артист кілька разів виходив на біс.

6 березня Віталій Козловський відсвяткував день народження – йому виповнився 41 рік. У знакову дату співак представив прем'єру – випустив на майданчики україномовну версію пісні "Шекспір". Також він опублікував кліп, в якому знялась відома акторка Анастасія Цимбалару.