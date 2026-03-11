О таком инциденте Виталий Козловский рассказал на своей странице в инстаграме. Певец опубликовал часть из своего обращения к поклонникам в Кременчуге.

Концерт, который проходил 10 марта, пришлось прервать из-за болезни артиста. Как рассказал Виталий Козловский, его голос сорвался – он уже не мог продолжать петь.

Полное неразмыкание связей. Пауза в несколько дней очень нужна, чтобы выздороветь. Поэтому концерт в Черкассах завтра тоже вынужден перенести. Я прошу у вас прощения!

– написал артист.

Певец уже анонсировал новую дату концерта в Кременчуге – 12 мая. Артист рассказал, что подготовит для фанов что-то особенное.

"Я не могу халтурить. Я вас очень уважаю и ценю, и хочу сделать для вас самое лучшее. Мне надо будет восстановить голос", – сказал Виталий Козловский поклонникам.

Виталий Козловский остановил концерт из-за болезни: видео

Одна из зрительниц в Кременчуге в заметке в инстаграме поделилась впечатлениями после концерта Козловского. Анна заметила, что певец исполнил лишь несколько песен. Но она не расстроилась, ведь Виталий вышел к людям, делал фото и давал автографы.

Почему Виталий Козловский снова в центре внимания?

1 марта артист выступил с большим сольным концертом во Дворце "Украина". Он представил новую программу и впервые спел на украинском свой хит "Шекспир". Артист несколько раз выходил на бис.

6 марта Виталий Козловский отпраздновал день рождения – ему исполнился 41 год. В знаковую дату певец представил премьеру – выпустил на площадки украиноязычную версию песни "Шекспир". Также он опубликовал клип, в котором снялась известная актриса Анастасия Цимбалару.