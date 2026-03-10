Михайло Грицкан поділився відео з концерту на своїй сторінці в тіктоці. Він показав, який екстремальний трюк підготував для шанувальників.

На концерті Михайла Грицкана виступали повітряні гімнасти – артисти Львівського цирку. Але не тільки вони здивували публіку особливими номерами.

У певний момент зі стелі спустилась спеціальна підвісна конструкція. Дві танцівниці притримали механізм, поки Михайло Грицкан сів на нього та просто під час виконання хіта "Тарірірім" піднявся під купол цирку. Він сміливо продовжував співати пісню без жодного страхування.

Це був вечір щирих емоцій, неочікуваних сюрпризів, улюблених хітів та нових прем'єр,

– поділився Михайло Грицкан.

Михайло Грицкан політав під куполом цирку: дивіться відео онлайн

Зазначимо, у соціальних мережах Михайла Грицкана почали порівнювати з Артемом Пивоваровим, який теж неодноразово дивував публіку небезпечними трюками. Наприклад, на Atlas Festival 2025 у Києві Пивоваров почав виступ зі стрибка з даху на сцену.

Хто такий Михайло Грицкан?

Михайло Грицкан – український співак, композитор та продюсер. Його найбільше знають за виконання естрадних та ліричних пісень. Артист активно гастролює в Україні та за кордоном.

Грицкан народився у Чернівецькій області, навчався в Чернівцях в університеті за спеціальністю "Музичне мистецтво". З 2006 року він почав виступати на професійній сцені, а його репертуар нині складає понад 350 пісень у різних стилях.

Михайло Грицкан є заслуженим артистом України. Під час війни він також здобув нагороду від Валерія Залужного "За сприяння війську".