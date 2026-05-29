Це м'ясорубка, – відомий український співак відверто висловився про "Фабрику зірок"

Цьогоріч на екрани повертається легендарне шоу "Фабрика зірок". На тлі цього, відомий співак Влад Дарвін, поділився своїми емоціями від участі в проєкті.

Про це він сказав у коментарі для програми "Наодинці з Гламуром". Відео опублікували на ютуб-каналі "ТСН Гламур".

Нагадаємо, що Влад Дарвін був учасником другого сезону талант-шоу. Продюсеркою "Фабрики зірок-2" була Наталія Могилевська. Участь в проєкті, окрім Влада Дарвіна, тоді також брав Макс Барських, Світлана Тарабарова та багато іншим. Переможцями програми стали Володимир Дантес і Вадим Олійник, які виступали в дуеті під назвою "ДіО.фільми".

"Фабрика зірок" – це м'ясорубка. Ми всі розуміємо, що телебачення передбачає високий градус емоцій. Незалежно від того, яка музика, як ти її відчуваєш, потрібні інтриги, певні сценарні ходи, щоб тримати увагу авдиторії. У нас дуже впливали сюжетні повороти, сюжетні лінії. Нас намагалися якось стравити одне з одним,

– поділився Дарвін.

Водночас він вважає, що цей досвід став хорошою школою для учасників "Фабрики зірок" і допоміг їм професійно вирости.

Що відомо про новий сезон "Фабрики зірок"?

Кастинг на талант-шоу вже відкрито – подати анкету можуть охочі віком від 16 до 25 років.

До роботи над проєктом долучився продюсер Володимир Завадюк. Ведучим "Фабрики зірок" у 2026 році буде Володимир Дантес. За його словами, програма "стане повноцінною платформою для нових артистів".

Переможець проєкту отримає грошовий приз у розмірі 500 тисяч гривень.

Водночас Влад Дарвін повідомив, що йому наразі не надходило прямих пропозицій щодо участі в оновленому шоу.