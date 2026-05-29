Об этом он сказал в комментарии для программы "Наедине с Гламуром". Видео опубликовали на ютуб-канале "ТСН Гламур".

Напомним, что Влад Дарвин был участником второго сезона талант-шоу. Продюсером "Фабрики звезд-2" была Наталья Могилевская. Участие в проекте, кроме Влада Дарвина, тогда также принимал Макс Барских, Светлана Тарабарова и многие другие. Победителями программы стали Владимир Дантес и Вадим Олейник, которые выступали в дуэте под названием "ДиО.фильмы".

"Фабрика звезд" – это мясорубка. Мы все понимаем, что телевидение предполагает высокий градус эмоций. Независимо от того, какая музыка, как ты ее чувствуешь, нужны интриги, определенные сценарные ходы, чтобы держать внимание аудитории. У нас очень влияли сюжетные повороты, сюжетные линии. Нас пытались как-то стравить друг с другом,

– поделился Дарвин.

В то же время он считает, что этот опыт стал хорошей школой для участников "Фабрики звезд" и помог им профессионально вырасти.

Что известно о новом сезоне "Фабрики звезд"?

Кастинг на талант-шоу уже открыт – подать анкету могут желающие в возрасте от 16 до 25 лет.

К работе над проектом присоединился продюсер Владимир Завадюк. Ведущим "Фабрики звезд" в 2026 году будет Владимир Дантес. По его словам, программа "станет полноценной платформой для новых артистов".

Победитель проекта получит денежный приз в размере 500 тысяч гривен.

В то же время Влад Дарвин сообщил, что ему пока не поступало прямых предложений об участии в обновленном шоу.