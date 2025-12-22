Утікач Влад Яма вперше за 4 роки зустрівся з батьками

Влад Яма, який втік з України, вперше за чотири роки зустрівся з батьками. Вони прилетіли до сина в Маямі (США), де він проживає разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном.

Довгоочікувана зустріч відбулась в аеропорту Маямі. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ліліани Ями.

Батьки Влада Ями, Микола і Любов, живуть у Запоріжжі. Вони обидва є вчителями-істориками. Танцівник зустрів маму і тата в аеропорту разом з дружиною і сином. Також був присутній їхній пес.

Ми не бачились 4 роки. Нарешті будемо обійматися,

– написала Ліліана.

Влад Яма з дружиною і сином зустрів батьків / Скриншот з інстаграму Ліліани

Ліліана Яма також опублікувала відео, як дідусь та онук грають у шахи. Поруч сидить бабуся.

Шахи – улюблена гра. Сімейні теплі вечори тепер у нас такі,

– зазначила вона.

Батько Влада Ями грає у шахи з онуком / Відео з інстаграму Ліліани

Син танцюриста показав в інстаграмі родинну фотографію: з бабусею, дідусем і батьками. Зазначимо, що зовсім нещодавно Леон відсвяткував день народження. Йому виповнилося 10 років.

Влад Яма з дружиною, батьками та сином / Скриншот з інстаграму Леона

Коли Влад Яма виїхав з України?