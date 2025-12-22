Утікач Влад Яма вперше за 4 роки зустрівся з батьками
- Влад Яма, який проживає в Маямі, вперше за 4 роки зустрівся з батьками, які прилетіли з України.
- Ліліана Яма опублікувала відео, де її син грає в шахи з дідом.
Влад Яма, який втік з України, вперше за чотири роки зустрівся з батьками. Вони прилетіли до сина в Маямі (США), де він проживає разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном.
Довгоочікувана зустріч відбулась в аеропорту Маямі. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ліліани Ями.
Батьки Влада Ями, Микола і Любов, живуть у Запоріжжі. Вони обидва є вчителями-істориками. Танцівник зустрів маму і тата в аеропорту разом з дружиною і сином. Також був присутній їхній пес.
Ми не бачились 4 роки. Нарешті будемо обійматися,
– написала Ліліана.
Ліліана Яма також опублікувала відео, як дідусь та онук грають у шахи. Поруч сидить бабуся.
Шахи – улюблена гра. Сімейні теплі вечори тепер у нас такі,
– зазначила вона.
Батько Влада Ями грає у шахи з онуком / Відео з інстаграму Ліліани
Син танцюриста показав в інстаграмі родинну фотографію: з бабусею, дідусем і батьками. Зазначимо, що зовсім нещодавно Леон відсвяткував день народження. Йому виповнилося 10 років.
Коли Влад Яма виїхав з України?
Влад Яма розповідав, що виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення, коли офіційна заборона для чоловіків ще не діяла. Спершу сім'я була у Європі, а пізніше перебралася у США.
Танцюрист ділився, що вивіз своїх батьків на Прикарпаття приблизно на 5-6 день війни. Батько і матір Ями перебували там 2,5 місяці.
"У нас була коротка, але важка розмова. Це був момент, коли з Запоріжжя їхали мої друзі, і вони сказали, що можуть взяти з собою батьків. Це були дні, коли російські війська підходили ближче до міста, вони вже були в Запорізькій області. Я ніколи в житті так не розмовляв з батьками й сподіваюся, що ніколи не буду. Я просто кричав на них, подекуди з матюками, тому що вони не хотіли їхати".