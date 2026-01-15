Можуть посваритися: Ліберови розповіли, як поєднують роботу та особисте життя
- Влада та Костянтин Ліберови працюють разом з початку своїх стосунків, розділяючи роботу та особисте життя.
- Після початку повномасштабного вторгнення вони документують наслідки війни та воєнні злочини російської армії.
Фотографи Влада та Костянтин Ліберови працюють разом з початку стосунків. Спільна робота для закоханих – тест на довіру, терпіння та вміння чути одне одного.
За лаштунками шоу "єПитання" на Новому каналі Ліберови розповіли, як ділять роботу і побут. Вони стали учасниками п'ятого сезону проєкту, пише 24 Канал.
Не пропустіть Цієї людини для мене не існує, – Костянтин Ліберов уперше розповів про конфлікт з мамою
Влада та Костянтин Ліберови швидко навчаються домовлятися. Гармонія допомагає фотографам зберегти стосунки й підсилює командний результат. До початку повномасштабного вторгнення подружжя займалося романтичними фотосесіями, а зараз документує наслідки війни та воєнні злочини російської армії.
Ми завжди працювали разом. Справді, ще з перших місяців наших стосунків! Тож уже давно звикли чітко розділяти роботу та особисте. Настільки, що можемо посваритись по роботі, а вже за хвилину абсолютно спокійно жартувати або обговорювати разом щось, з роботою не пов'язане. І навпаки. Особисті сварки ніколи не вплинуть на наші сумісні проєкти та роботу,
– розповів Костянтин.
Як зазначають Ліберови, вагітність і народження первістка не стали винятком.
Ми підтримували й надалі підтримуємо одне одного. Так, це додатковий виклик. Але якщо розмовляти та слухати – 99% проблем можна вирішити,
– наголосила Влада.
Що відомо про стосунки Ліберових?
Влада та Костянтин познайомилися в Одеському університеті. Вони навчалися на факультеті юриспруденції.
Спершу Влада і Костянтин підтримували дружні стосунки, а згодом між ними виникли романтичні почуття. Прозустрічавшись три роки, закохані зіграли весілля.
Торік Ліберови відсвяткували 9 річницю шлюбу.
29 листопада фотографи вперше стали батьками. У них народився син Ной.