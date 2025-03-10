"Ніжний момент": Зеленські зворушили публіку, тримаючись за руки під час офіційної церемонії

Володимир та Олена Зеленські разом з'явилися на публіці під час церемонії нагородження Шевченківської премії-2025. Фотографам вдалося зловити милий момент, коли вони трималися за руки.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу президента. Цей кадр вже розлетівся мережею.

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Так, фан-акаунт першої леді України виставив фото Володимира та Олени Зеленської, коли вони сидять поруч на врученні Національній премії ім. Тараса Шевченка 9 березня. Президент України тримав кохану за руку під час дійства.

Просто відчували – це любов,

– зазначили прихильники, процитувавши слова з пісні Kalush Orchestra.

Що відомо про Шевченківську премію-2025

Переможцями цьогоріч стали: Юрій Іздрик, Павло Казарін, Олександр Шимко, Богдана Півненко, Олесь Санін, Сергій Михальчук, Алла Загайкевич, Жанна Кадирова, Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій та Марія Пікуш і Наталію Рибак.

Під час церемонії нагородження Василь Вовкун вирішив передати грошову винагороду в розмірі 467,2 тисячі гривень на закупівлю дронів для ЗСУ.

Зауважимо, просто зі сцени на Національній премії імені Тараса Шевченка Володимир Зеленський потролив Трампа.