Володимир Остапчук із сім'єю переїжджає до Канади: "Це важкий крок"
Дружина Володимира Остапчука, Катерина, повідомила, що сім'я ухвалила рішення емігрувати до Канади. За словами журналістки, про переїзд вони почали задумуватися ще рік тому.
Відповідну заяву Катерина Остапчук зробила в інстаграмі. Журналістка пояснила, чому вони їдуть з України.
Еміграція – це важкий крок, тому я знаходила 1091 причину, щоб відтягнути її, але остаточно на це рішення повпливав "приліт" по будинку чоловіка, що стало для нас внутрішнім поштовхом і ніби останньою краплею,
– поділилась дружина Володимира Остапчука.
Для довідки! Будинок Володимира Остапчука та його колишньої дружини, нотаріуса Христини Горняк, постраждав унаслідок російського обстрілу 22 лютого. Помешкання розташоване у котеджному містечку "Золоче" у селі Вишеньки Бориспільського району Київської області.
Катерина зазначила, що її чоловік – резидент Канади, а також нагадала, що там проживають діти Остапчука від шлюбу з Оленою Войченко: донька Емілія та син Еван-Олександр.
Тому наразі переїзд туди нам здається закономірним та логічним. Усім серцем люблю Україну та Київ, але треба думати не тільки про себе, а й про Тимофія (син Остапчуків – 24 Канал). Особисто мені морально легше не сприймати це рішення остаточним, тому залишаю за собою право на надію повернутися. Принаймні поки будемо жити на дві країни,
– додала журналістка.
У зв'язку з переїздом Остапчуки продають їхні автомобілі. Катерина пояснила, що вони не можуть перевезти їх у Канаду через закони країни.
У своєму телеграм-каналі Катерина Остапчук також розповіла, що вони розв'язали всі питання з документами під час нещодавньої поїздки до Канади. Крім того, ведучий склав іспит і отримав водійські права.
Журналістка заявила, що Володимир вчився в університеті в Канаді й тепер може викладати у місцевих вишах. Водночас Катерина запевнила, що кар'єру ведучого чоловік не залишить.
Що відомо про сім'ю Володимира Остапчука?
Катерина познайомилась з Володимиром Остапчуком у 2022 році, коли допомагала розблоковувати йому сторінку в інстаграмі. Дату початку своїх стосунків вони вважають 4 жовтня.
10 грудня 2024 року ведучий втретє став батько. Катерина народила йому сина, якого вони назвали Тимофієм.
6 березня цього року Остапчуки відсвяткували 2 річницю шлюбу.