Тричі одружувався і має трьох дітей: що відомо про особисте життя Володимира Остапчука

Володимир Остапчук – відомий український шоумен й ведучий. Його прізвище найчастіше стає заголовками преси, коли у публічний простір виносяться деталі особистого життя або певні скандали.

Не так давно розгорівся черговий скандал між Христиною Горняк (колишньою дружиною Остапчука) й Катериною Остапчук (теперішньою обраницею). На фоні цього 24 Канал вирішив розповісти, що відомо про особисте життя шоумена та через що розпочалась суперечка між жінками.

Перше одруження та скандальне розлучення

З 2007 по 2020 рік шоумен був у шлюбі з Оленою Войченко. У пари народилось двоє дітей – дочка Емілія та син Еван-Олександр. Подружжя задумувалось над тим, щоб назавжди переїхати до Канади, але після роботи ведучим на Євробаченні-2017 кар'єра Володимира почала різко зростати, тому вони вирішили залишитись в Україні.

Весілля Володимира Остапчука й Олени Войченко / Фото з соцмереж

Та коли діло дійшло до розлучення, то ця справа стала гучною на всю країну. З'ясувалось, що Володимир зраджував дружину, ба більше, Олена запевняла, що Христина Горняк – друга дружина Остапчука, стала приводом для їхнього розлучення.

Сама ж Христина запевняла, що не була розлучницею. Войченко, щод довести правдивість своїх слів, опублікувала в інстаграмі скриншоти листування Володимира та Горняк.

Листування Володимира Остапчука і Христини Горняк / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Олена також розповідала, що була жертвою психологічного тиску зі сторони чоловіка. На народженні другої дитини наполягав саме він, а під час вагітності зраджував з іншою.

Згодом конфлікт переріс на інший рівень, коли Остапчук погрожував, що відбере дітей у колишньої дружини, а також звинувачення, що Олена нібито не є психічно здоровою людиною.

Володимир Остапчук та Олена Войченко / Фото з соцмереж

У січні 2023 року ведучий в інстаграмі попросив вибачення в ексдружини й подякував їй за виховання дітей. Як відомо, Олена з малечею живуть за кордоном. За словами нової дружини Остапчука, зірковий батько спілкується з дітьми кожного тижня. Як відомо, жінка з дітьми живе за кордоном, а в соцмережах не веде активно свою сторінку.

Шлюб з Христиною Горняк

З Христиною шоумен познайомився в Італії, де був на весіллі у ролі ведучого. Пізніше Горняк стверджувала, що стосунки між ними зав'язались тоді, коли чоловік розлучився, однак слова першої дружини свідчать про інше.

Від так, пара одружилась 15 жовтня 2020 року. Розкішне весілля було лише для найближчих друзів та родичів в одному із заміських ресторанів Києва.

Весілля Володимира Остапчука і Христини Горняк / Фото з соцмереж

Та сімейне життя протривало не довго, адже 4 жовтня 2022 року Остапчуки розлучились.

Ініціаторкою розлучення стала сама Христина, адже за її словами, у взаєминах були певні табу, які Володимир порушив. Вона зазначила, що це була неприйнятна ситуація.

Я дуже принципова людина. Є табу, які я взагалі не сприймаю у стосунках, родині. Я не буду їх терпіти. Це була ситуація,

– заявила ексдружина Остапчука.

Тепер Христина у соцмережах заявила, що готова говорити правду про стосунки з ведучим, причини розлучення, адже вона втомилась брехати і собі, і людям.

Христина Горняк про шлюб з Остапчуком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Третій шлюб і народження сина

Катерина Полтавська розповідала, що познайомилась з шоуменом, коли допомагала розблокувати йому сторінку в соцмережах. Володимир нібито довго вмовляв дівчину сходити на побачення, а та вагалась, чи приймати запрошення.

Однак зустріч таки відбулась, а на другий день Христина переїхала до Остапчука. Що цікаво, дату початку свого кохання вони вважають 4 жовтня, день, коли шоумен розлучився з другою дружиною.

Катерина та Володимир Остапчуки / Фото з інстаграму шоумена

У лютому 2023 року пара опублікувала фото з паспортного сервісу з надписом "Готово", що викликало підозри фанатів щодо їхнього шлюбу, а чоловік назвав цей день найщасливішим у його житті.

Тоді новоспечене подружжя заявило, що має намір переїхати до будинку, який Остапчук купив, бувши у шлюбі з Горняк.

Реакція Христини Горняк / Скриншот з інстаграм-сторіс

10 грудня 2024 року в Остапчуків народився син Тимофій.

Володимир Остапчук з родиною / Фото з соцмереж

Головне про скандал між Горняк і Полтавською