6 січня, 13:31
Люблю нескінченно, – актор-воїн Володимир Ращук уперше повністю показав обличчя маленького сина
Основні тези
- Володимир Ращук поділився фото свого 3-місячного сина, Яреми, на своїй інстаграм-сторінці.
- Ращук, актор і військовий, служить у батальйоні "Свобода" та отримав Орден "За мужність" III ступеня.
Три місяці тому актор Володимир Ращук, який служить у війську, став батьком сина. Малюку виповнилося 3 місяці.
З цієї нагоди зірковий татусь показав спільне фото з хлопчиком. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Володимира Ращука.
Військовий вперше повністю показав обличчя Яреми.
Три місяці моєму Всесвіту. Синку, люблю нескінченно,
– написав Володимир під фото.
Нагадаємо, що малюк народився 5 жовтня 2025 року. В інтерв'ю виданню OBOZ.UA дружина Ращука, Вікторія Білан, розповідала, що їхній син – бажана, планована дитина. Акторка з коханим йшли до цього багато років.
Що відомо про Володимира Ращука?
- Актор родом з Маріуполя. Популярність до нього прийшла після ролі у кримінальному детективі "Відділ 44".
- З початку повномасштабного вторгнення Володимир долучився до Сил Оборони Україні. Він служить у батальйоні "Свобода" бригади наступу Національної Гвардії України "Рубіж".
- Ращук брав участь у звільненні Київської області, у боях на Бахмутському напрямку та воював в інших гарячих точках. За свою військову службу здобув Орден "За мужність" III ступеня та нагрудний знак "За доблесну службу".
- Попри велику війну, Володимир не залишив акторську кар'єру. Він з'явився у серіалах "Позивний "Тамада", "Прикордонники" та у фільмах "Конотопська відьма", "Каховський об'єкт".
- Окрім сина, Вікторія та Володимир Ращук мають старшу доньку Катерину.