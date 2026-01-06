Люблю нескінченно, – актор-воїн Володимир Ращук уперше повністю показав обличчя маленького сина

Три місяці тому актор Володимир Ращук, який служить у війську, став батьком сина. Малюку виповнилося 3 місяці.

З цієї нагоди зірковий татусь показав спільне фото з хлопчиком. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Володимира Ращука.

Військовий вперше повністю показав обличчя Яреми.

Три місяці моєму Всесвіту. Синку, люблю нескінченно,

– написав Володимир під фото.

Нагадаємо, що малюк народився 5 жовтня 2025 року. В інтерв'ю виданню OBOZ.UA дружина Ращука, Вікторія Білан, розповідала, що їхній син – бажана, планована дитина. Акторка з коханим йшли до цього багато років.

Що відомо про Володимира Ращука?