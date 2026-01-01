Від Буковеля до Балі: як Денисенко, Дорофєєва та інші зірки зустріли Новий рік

Кажуть, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Українські зірки підійшли до святкування по-різному: одні обрали екзотику й пригоди, інші – затишок і спокій.

Дехто взагалі працював у новорічну ніч. Де і з ким українські знаменитості зустріли 2026-й – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вдруге одружився і зачарував мережу весільними фото

Чимало зірок просто привітали шанувальників зі святом, при цьому не розповідаючи, як саме вони святкують. Серед них – Софія Ротару, Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном, Злата Огнєвіч та інші.

Українські знаменитості привітали фанатів з Новим роком / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Як інші знаменитості відзначили Новий рік?

Наталка Денисенко поїхала з Юрієм Савранським та сином Андрійком за місто, де вони втрьох провели час.

Так хотілося поїхати на Новий рік далеко, щоб не бачити нікого. Щоб тиша і спокій,

– написала акторка в інстаграм-сторіс.

Наталка Денисенко показала, як святкувала Новий рік / Скриншоти з інстаграм-сторіс

У компанії коханого Новий рік також святкувала співачка Lida Lee. У соцмережах вона опублікувала фото з Даніелем Салемом.

Lida Lee та Даніель Салем / Скриншот з інстаграм-сторіс

Час з чоловіком та рідними також провела Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва за новорічним столом / Скриншот з інстаграм-сторіс

Виконавиця Оля Полякова святкувала Новий рік з друзями, старшою донькою Марією та її чоловіком Еденом Пассареллі, які напередодні приїхали до України.

Оля Полякова з донькою та зятем / Скриншот з інстаграм-сторіс

Блогерка Даша Квіткова відзначила Новий рік з нареченим Володимиром Бражком, сином Левом, колишнім чоловіком Нікітою Добриніним і їхніми друзями. Для Лева батьки запросили аніматорів.

Інна та Тімур Мірошниченки з чотирма дітьми новорічні свята зустрічають на Балі.

Плани на новорічну ніч: сходити пішки в місцевий магазин. Купити морозиво, фрукти і ніштячки. З'їсти і йти на пляж дивитися салюти. Хочеться, аби діти відчули, що це не страшний звук – що це звук свята насправді,

– зазначила дружина телеведучого в інстаграм-сторіс.

Після цього Тімур та Інна поділилися кадрами зі святкування.

Телеведучий Григорій Решетник на Новий рік відправився в Буковель.

Григорій Решетник святкував Новий рік у Буковелі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Новорічну ніч Катерина Осадча з Юрієм Горбуновим та синами Іваном і Данилом провели в преміальному готелі Emily Resort у Винниках.

Катерина Осадча з чоловіком і дітьми / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анатолій Анатоліч зустрів Новий рік у ролі ведучого в Mountain Residence у Буковелі. Спеціальною гостею шоу також стала співачка KOLA.

Родина Анатоліча була в цю новорічну ніч поруч з ним.

Анатолій Анатоліч з родиною у Буковелі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Виконавиця Анна Трінчер також провела 31 грудня на сцені.

Анна Трінчер показала, як святкувала Новий рік / Скриншот з інстаграм-сторіс

JAMALA, MELOVIN, Віра Кекелія та Марта Адамчук виступили у новорічну ніч у курортно-оздоровчому комплексі Rixos-Prykarpattya в Трускавці. Ведучими свята стали Володимир Остапчук і Дар'я Трегубова.

До речі, напередодні нашій редакції стало відомо, скільки коштує запросити на виступ KOLA, Анну Трінчер та інших українських зірок.