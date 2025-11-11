Ексучасниця "Дизель Шоу" Яна Глущенко оголосила про розлучення з чоловіком
- Яна Глущенко оголосила про розлучення з чоловіком Олегом Збаращуком після восьми років шлюбу.
- Рішення про розлучення було прийняте спільно, без сварок і зрад, ексзакохані подякували одне одному за роки, проведені разом.
Колишня учасниця "Дизель Шоу" Яна Глущенко повідомила, що розлучається зі своїм чоловіком, продюсером Олегом Збаращуком. Вони були разом дев'ять років, вісім з яких – у шлюбі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Глущенко. Акторка також опублікувала чорно-білу фотографію зі Збаращуком.
Яна Глущенко зазначила, що рішення про розлучення вони з чоловіком прийняли разом.
Без сварок, зрад і непорозумінь. Просто нарешті двоє дорослих одне одного почули,
– додала акторка.
Вона подякувала Олегу Збаращуку за дев'ять років спільного життя. За словами Глущенко, вони багато чого пройшли разом, вчилися одне в одного, але прийшов час рухатися далі вже окремо.
У нас неймовірний син. Тільки в справжньому коханні можуть народжуватися такі дітки. Дякую тобі за Тамусю. Ми вже не пара, але назавжди залишаємося батьками. Як кажуть: усе хороше в дитині – від мами, а не дуже – від татка. Але це точно не наш випадок. Він порівну взяв у нас обох усього,
– поділилась Яна.
Олег Збаращук також прокоментував розлучення з дружиною на своїй сторінці в інстаграмі. Він подякував Яні Глущенко за сина Тамерлана, "за кохання і відвертість". Продюсер підкреслив, що в нього залишились лише найтепліші спогади про їхні стосунки.
Ми щиро намагалися вберегти нашу пару, але не вийшло. Так буває. Я дуже хочу, щоб ти була щасливою і завжди буду тебе любити своєю любов'ю, про яку знаєш тільки ти,
– наголосив Збаращук.
Ексзакохані попросили прийняти їхнє розлучення як факт і не ставити запитань.
У шлюбі Яни Глущенко та Олега Збаращука була криза
В інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вийшло у травні цього року, Яна Глущенко розповідала, що вони з Олегом Збарущуком один раз були на межі розлучення.
"Ми познайомилися, одразу почали жити, одразу я завагітніла, і у нас не було того періоду, щоб пізнати одне одного більше. Враховуючи те, що ми постійно працювали, ми майже не були разом", – ділилась акторка.
Після ДТП, яка трапилася з учасниками "Дизель Шоу" 20 жовтня 2018 року, подружжя поїхало до Італії на місяць. Тоді Глущенко була "психологічно зламана", адже в аварії загинула її колега Марина Поплавська, тож акторка хотіла, аби її "оберігали", а чоловік інколи залишав її, через що Яна ображалася.
"Ми дуже сильно почали сваритися. Ми навіть документи подали на розлучення. Я просто віддала йому свідоцтво про шлюб і сказала: "Добре, розлучаємося". Чому ми зійшлися назад? Тому що я йому сказала: "Добре, йди, я все сама зможу". Через дні три повертається і каже: "От люблю тебе, і все", я відповідаю: "Любиш? От давай дружньо жити".