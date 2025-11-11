Ексучасниця "Дизель Шоу" Яна Глущенко оголосила про розлучення з чоловіком

Колишня учасниця "Дизель Шоу" Яна Глущенко повідомила, що розлучається зі своїм чоловіком, продюсером Олегом Збаращуком. Вони були разом дев'ять років, вісім з яких – у шлюбі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Глущенко. Акторка також опублікувала чорно-білу фотографію зі Збаращуком.

Яна Глущенко зазначила, що рішення про розлучення вони з чоловіком прийняли разом.

Без сварок, зрад і непорозумінь. Просто нарешті двоє дорослих одне одного почули,

– додала акторка.

Вона подякувала Олегу Збаращуку за дев'ять років спільного життя. За словами Глущенко, вони багато чого пройшли разом, вчилися одне в одного, але прийшов час рухатися далі вже окремо.

У нас неймовірний син. Тільки в справжньому коханні можуть народжуватися такі дітки. Дякую тобі за Тамусю. Ми вже не пара, але назавжди залишаємося батьками. Як кажуть: усе хороше в дитині – від мами, а не дуже – від татка. Але це точно не наш випадок. Він порівну взяв у нас обох усього,

– поділилась Яна.

Олег Збаращук також прокоментував розлучення з дружиною на своїй сторінці в інстаграмі. Він подякував Яні Глущенко за сина Тамерлана, "за кохання і відвертість". Продюсер підкреслив, що в нього залишились лише найтепліші спогади про їхні стосунки.

Ми щиро намагалися вберегти нашу пару, але не вийшло. Так буває. Я дуже хочу, щоб ти була щасливою і завжди буду тебе любити своєю любов'ю, про яку знаєш тільки ти,

– наголосив Збаращук.

Ексзакохані попросили прийняти їхнє розлучення як факт і не ставити запитань.

У шлюбі Яни Глущенко та Олега Збаращука була криза