Рука ще висіла, а кістки вже не було, – син Грубича про перші години після важкого поранення

Влітку Ярослав Грубич, 28-річний син телеведучого Костянтина Грубича, отримав важке поранення на фронті – втратив праву руку внаслідок ворожого обстрілу.

Тепер військовий поділився спогадами про перші години після поранення та про те, як його батьки дізналися про трагедію. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Сніданку з 1+1".

У перші хвилини після поранення Ярослав не думав про те, як повідомить про це рідним. Перед усім його турбували не власні травми, а долі побратимів.

Я зрозумів, що живий. Була контузія. Але я більше думав про тих поранених і загиблих, які були поряд. Я більше думав про сім'ї тих, у кого діти загинули або чоловік,

– зізнався військовий.

Під час евакуації він зрозумів, наскільки серйозне поранення отримав.

Я дивлюсь на руку – рука ще висіла, а кістки вже не було. Розумів, що вже не пришиється,

– описав той момент Ярослав.

Про поранення батькам воїн розповів після першої операції.

Бачив пропущений або якесь повідомлення від батька. Ще ніхто не знав, що сталося. І я кажу йому: "Сядь. Мама біля тебе? Сядьте. У мене те, те і те". Тягнути з цим не було сенсу, все одно всі дізналися,

– пояснив Ярослав Грубич.

Ярослав Грубич у лікарні/ Фото з його інстаграму

Як на поранення сина відреагував Костянтин Грубич?

Для телеведучого цей дзвінок став ударом.

Я знаю, що таке, коли тобі дзвонять з лікарні й кажуть, що твоєї дитини більше немає. Я не хочу цього знову переживати. І тут щось було схоже. Особливо перші ночі важко було, тому що не можна було поділитися ні з ким. Це була таємниця, секрет, закрита інформація,

– розповів Костянтин.

Водночас він зазначив, що зібраність сина допомогла йому легше пережити цю ситуацію.

Для довідки! У 2014 році телеведучий Костянтин Грубич і його дружина втратили доньку Ольгу. 17-річна дівчина загинула після ДТП: пізно ввечері її збив невідомий водій на пішохідному переході. Ольга Грубич три тижні перебувала в комі, але медики не змогли врятувати її життя.

