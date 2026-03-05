Заберу тебе з собою в тур, – Пивоваров прокоментував відео олімпійської чемпіонки
- Ярослава Магучіх станцювала під нову пісню Артема Пивоварова "8 диво", яка вийшла 17 лютого.
- Пивоваров прокоментував відео Магучіх, запросивши приєднатися до його туру.
Артем Пивоваров відреагував на відео української легкоатлетки та олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх. Спортсменка станцювала під нову пісню артиста.
Відповідний ролик Магучіх опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
Ярослава Махучіх зняла відео під пісню "8 диво", яку Артем Пивоваров випустив 17 лютого. Вона увійде у майбутній сольний альбом артиста, прем'єра якого запланована на 2026 рік.
У відео олімпійська чемпіонка, яка є досить харизматичною, танцює та підспівує під новий трек Пивоварова. Магучіх одягнена в джинси та білий светр із сердечками. Волосся дівчина розпустила.
Я заберу тебе з собою в тур,
– написав Артем Пивоваров під відео.
Зазначимо, що найближчі концерти Пивоварова відбудуться у Запоріжжі. 31 березня та 1 квітня він виступить у Запорізькому державному цирку разом з хором та оркестром.
Що відомо про Ярославу Магучіх?
Ярослава Магучіх родом з міста Дніпро. Їй 24 роки. У дитинстві батьки привели дівчину на секцію карате, де тренувалася її старша сестра, проте тій сподобалася легка атлетика.
На літніх Олімпійських іграх 2020, що проходили в Токіо, Магучіх завоювала бронзову медаль. У 2024 році вона стала олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту.
Ярослава тричі перемагала на легкоатлетичних змаганнях Діамантова ліга (2022, 2023, 2024 роки). Вона є чемпіонкою світу та дворазовою чемпіонкою Європи.