27 жовтня, 16:06
2

Телеведучий Євген Фешак розлучився з дружиною

Софія Хомишин
Основні тези
  • Євген Фешак розлучився з дружиною Наталією, про що повідомив у шоу "Тур зірками".
  • Тепер він вирішив зосередитися на кар'єрі та особистому бренді.

Український телеведучий Євген Фешак повідомив про розлучення з дружиною Наталією, яка була солісткою гурту "Ділайс".

Про зміни в особистому житті шоумен розповів в шоу "Тур зірками". Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

Як виявилося, Женя Фешак розлучився ще рік тому. Водночас подробиць він розголошувати не хоче. 

Я не вважаю за потрібне, щоб ми цю тему дуже сильно обговорювали: які були причини, що, куди, як і, так далі. Так, я підтверджую, що цей факт відбувся,
– сказав телеведучий у коментарі Наталії Тур. 

"Тур зірками": дивіться відео онлайн 

Ще у 2023 році Наталія вітала Євгена з 13 річницею шлюбу у своєму інстаграмі, та зараз вони вже не разом. 

Наразі коханої людини в житті Євгена немає. Він пояснив, вирішив сконцентруватися на кар'єрі, зокрема, на формуванні особистого бренду.

Що відомо про стосунки Євгена Фешака та Наталі Ділайс?

  • Пара побралася у вересні 2010 року. Тоді наречена шоумена була всім відома як Наталія Клим – солістка групи Delice. Зараз же жінка припинила свою музичну діяльність.
  • До розлучення Євген та Наталія майже не розголошували подробиці особистого життя, бо, за словами продюсера, жінка втомилася від публічності. 