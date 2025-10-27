Об изменениях в личной жизни шоумен рассказал в шоу "Тур звездами". Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".
Как оказалось, Женя Фешак развелся еще год назад. В то же время подробностей он разглашать не хочет.
Я не считаю нужным, чтобы мы эту тему очень сильно обсуждали: какие были причины, что, куда, как и, так далее. Да, я подтверждаю, что этот факт состоялся,
– сказал телеведущий в комментарии Наталье Тур.
"Тур по звездам": смотрите видео онлайн
Еще в 2023 году Наталья поздравляла Евгения с 13 годовщиной брака в своем инстаграме, но теперь они уже не вместе.
Сейчас любимого человека в жизни Евгения нет. Он объяснил,что решил сконцентрироваться на карьере, в частности, на формировании личного бренда.
Что известно об отношениях Евгения Фешака и Натали Дилайс?
- Пара обручилась в сентябре 2010 года. Тогда невеста шоумена была всем известна как Наталья Клим – солистка группы Delice. Сейчас же женщина прекратила свою музыкальную деятельность.
- До развода Евгений и Наталья почти не разглашали подробности личной жизни, потому что, по словам продюсера, женщина устала от публичности.