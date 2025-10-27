Про зміни в особистому житті шоумен розповів в шоу "Тур зірками". Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

Як виявилося, Женя Фешак розлучився ще рік тому. Водночас подробиць він розголошувати не хоче.

Я не вважаю за потрібне, щоб ми цю тему дуже сильно обговорювали: які були причини, що, куди, як і, так далі. Так, я підтверджую, що цей факт відбувся,

– сказав телеведучий у коментарі Наталії Тур.

Ще у 2023 році Наталія вітала Євгена з 13 річницею шлюбу у своєму інстаграмі, та зараз вони вже не разом.

Наразі коханої людини в житті Євгена немає. Він пояснив, вирішив сконцентруватися на кар'єрі, зокрема, на формуванні особистого бренду.

Що відомо про стосунки Євгена Фешака та Наталі Ділайс?