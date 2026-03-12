Євген Клопотенко та його наречена вперше розповіли про те, як і коли познайомилися

Український кулінар та ресторатор Євген Клопотенко на початку року здивував новинами про те, що одружується. Його обраниця – Катерина Воскресенська, бізнесвумен та організаторка заходів.

Євген та Катерина вперше розповіли про те, яким було їхнє знайомство. Вони разом дали інтерв'ю Марічці Падалко для її ютуб-каналу.

Катерина Воскресенська пригадала, що вперше побачила Євгена у його ресторані "100 років тому вперед" близько 6 років тому, коли з сім'єю святкувала важливу подію. Але на той час жодних емоцій щодо кухаря не промайнуло.

Уперше ми познайомились у 2023 році на День Незалежності. У Карпатах була благодійна вечеря в одному комплексі в горах. Там було декілька шефів, зокрема і Євген. Приємне враження тоді було, однозначно,

Євген Клопотенко з Катериною у Карпатах / Скриншот з відео

Удруге пара зустрілась у листопаді 2024 року, на дні народженні їхніх спільних друзів. Кулінар зробив дівчині та її подругам неоднозначний комплімент.

"Після цього про нього були не дуже приємні думки. Так, Євген по-особливому звернув увагу на мене й моїх подруг. Ми поговорили, може, дві хвилини. Але я відчула, що в цій людині є щось глибше", – зізналась Катерина.

Пара продовжила спілкування у месенджері. Цікаво, що спершу вони спілкувалися на "ви". Приблизно через 2 тижні Євген запросив Катерину на звану вечерю, а потім і на побачення.

Після вечері ми домовилися, що поснідаємо разом. Але я пізно прокинулась і не встигала. Євген каже: "Ви все одно захочете поснідати зранку. Я зараз приготую і вам привезу". І ми снідали в його машині в мене під домом,

– розповіла Катерина Воскресенська.

