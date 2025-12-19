Євген Рибчинський вперше зізнався, що бореться з онкологією
- Євген Рибчинський розповів, що бореться з онкологією і нещодавно переніс операцію з видалення пухлини.
- Композитор зазначив, що у його родині є спадкові проблеми зі шкірою.
Поет і композитор Євген Рибчинський вперше розповів про свій діагноз. Як виявилося, він бореться з онкологією.
Подробицями Рибчинський поділився у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ТСН.
Дивіться також Перша дівчинка за вісім поколінь: Рибчинські оголосили про поповнення в родині
Євген Рибчинський розповів, що нещодавно переніс чергову операцію – йому видаляли онкологію.
Це спадкове. Це шкіра. Це дуже неприємні моменти, тому що інколи видаляють пів тіла. Ти бачиш поверхнево, а всередині воно в три рази більше, ніж ти бачиш ззовні. Вперше це було у 2015 році. Зараз в іншому місці,
– зізнався композитор.
Рибчинський зазначив, що йому не можна перебувати на сонці. Чоловік дуже любить загоряти, але вже багато років цього не робить. Так, композитор вживає вітаміни.
У моїх батьків не дуже добра шкіра. Дерматологія у нашій родині постійно присутня. Може, після 1986 року, після Чорнобиля. Такий варіант теж можливий, бо тоді запустилися процеси, які ми досі вигрібаємо. Добре, що не променева хвороба,
– додав він.
Композитор пригадав, що 26 квітня, коли й сталася аварія на Чорнобильській АЕС, вони з батьком ходили на футбол і потрапили під дощ.
Інтерв'ю з Євгеном Рибчинським: дивіться відео онлайн
Хто з зірок ще нещодавно зізнався про онкологію?
Нещодавно Павло Табаков зізнався, що йому діагностували онкологію. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, переможець проєктів "Шанс" і "Голос країни" поїхав до Польщі лікуватися.
Лікарі виявили у співака рак лімфатичної системи між третьою та четвертою стадією, тож терміново потрібно було пройти лікування. Так, він поїхав до Гданська на експериментальне лікування.
Табаков перебував у країні у статусі біженця, тому лікувався безплатно. Він проходив хімієтерапію. Зараз співак повинен постійно обстежуватися.