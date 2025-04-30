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Show24 Музика Букмекери оновили прогнози на Євробачення-2025: яке місце може посісти Україна
30 квітня, 10:15
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Букмекери оновили прогнози на Євробачення-2025: яке місце може посісти Україна

Марія Касій
Основні тези
  • Букмекери прогнозують перемогу Швеції на Євробаченні-2025 – гурту KAJ, в якого 39% шансів на перемогу.
  • Український гурт Ziferblat на 13-му місці з шансом всього 1% на перемогу.і.

Пісенний конкурс Євробачення відбудеться за лічені тижні. До виступів готуються не тільки учасники, але й букмекери, які вже визначилися з потенційним переможцем. Хто лідирує у рейтингу та які шанси на тріумф в України – читайте далі.

Уперше за тривалий час букмекери оновили свої прогнози. На їхню думку, найбільші шанси стати переможцем Євробачення-2025 є у Швеції, передає Show 24 з посиланням на Eurovision World.

До теми Євробачення-2025 вже незабаром: усі пісні учасників цьогорічного пісенного конкурсу

На першому місці у рейтингу – гурт KAJ з піснею Bara bada bastu. Букмекери прогнозують, що їхній шанс на перемогу складає 39%. Другу сходинку посів JJ, артист з Австрії. Він представить на Євробаченні свій трек Wasted Love. Між першим та другим місцем чималий розрив, адже JJ пророкують лише 15% на тріумф у конкурсі. 

У трійку лідерів потрапила й представниця Франції – Louane. Згідно з прогнозами, у співачки не більше як 8% шансів на перемогу.

Український гурт Ziferblat зсунувся з 11 сходинки на 13 з невеликим шансом на перемогу – всього 1%.


Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту

У десятку фаворитів букмекерів потрапили такі країни-учасниці:

  • Швеція – 39%
  • Австрія – 15%
  • Франція – 8%
  • Ізраїль – 5%
  • Нідерланди – 5%
  • Бельгія – 3%
  • Чехія – 3%
  • Фінляндія – 3%
  • Естонія – 2%
  • Албанія – 2%

Утім, рейтинг все ще може кардинально змінитися. На нього, зокрема, повпливають перші репетиції учасників та виступи у півфіналах. 

Євробачення-2025: що відомо

  • 69-й конкурс Євробачення відбудеться в Базелі, Швейцарія, на арені St. Jakobshalle. Півфінали заплановані на 13 та 15 травня, а гранд-фінал відбудеться 17 травня.​
  • У конкурсі візьмуть участь 37 країн. До участі вперше за тривалий час повертається Чорногорія, тоді як Молдова цьогоріч не змагатиметься.​
  • Україну представить гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Jerry Heil, яка представляла Україну на Євробаченні-2024, стане речницею та оголосить бали у фіналі. 