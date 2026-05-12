Євробачення-2026 стартувало: текстова трансляція першого півфіналу

У Відні розпочався пісенний конкурс Євробачення, який святкує 70-річчя. У першому півфіналі свої пісні презентують представники 15 країн, зокрема фаворити букмекерів Фінляндія та Греція. Також глядачі побачать виступи Італії та Німеччини, які входять до списку країн Великої п'ятірки.

Євробачення традиційно транслюють на всіх платформах Суспільного. Сьогодні шоу коментують незмінний Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Четвертим виступив фаворит букмекерів – представник Греції Акілас із запальною піснею Ferto. Наразі йому пророкують друге місце.

На сцені з'явився гурт Lelek, який представляє Хорватію. Вони виконали композицію Andromeda. До речі, раніше колектив підтримав Україну, переспівавши хіт Руслани Wild Dances.

Далі – Felicia зі Швеції. Для Євробачення вона підготувала пісню My System. Артистка запалила сцену.

Першим виступив представник Молдови Satoshi з композицією Viva, Moldova. Нагадаємо, що цьогоріч він приїхав до Києва та заспівав на українського Національному відборі.

На сцену вийшли ведучі – співачка Вікторія Сваровскі та актор Міхаель Островскі.

Євробачення-2026 уже в ефірі! Перший півфінал відкрила грецька співачка Вікі Леандрос, яка представляла Люксембург у 1972 році та перемогла. Вона виконала трек L'amour est bleu, з якою їхала на пісенний конкурс у 1967-му й посіла 4 місце.